Obligaban a menores a pedir plata en semáforos y terminaron detenidos: el video que los complicó

Tras el procedimiento, registrado a través de un video que se difundió, los menores quedaron bajo resguardo del Servicio Zonal de Niñez, donde recibirán asistencia integral.

El operativo estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, en el marco de una causa que tramita ante la UFI N° 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, e interviene el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.