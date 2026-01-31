En vivo Radio La Red
Policiales
Detenidos
La Plata
Explotación infantil

Obligaban a menores a pedir plata en semáforos y terminaron detenidos: el video que los complicó

Tres adultos fueron detenidos en La Plata acusados de obligar a niños a mendigar en semáforos.

Los tres detenidos acusados de explotación infantil en La Plata.

Tres adultos fueron detenidos en La Plata por obligar a niños a mendigar en semáforos y quedaron acusados de explotación infantil con fines de lucro.

El operativo policial, que se dio a conocer en las últimas horas, se llevó a cabo el jueves pasado tras reiteradas denuncias de vecinos sobre esta actividad en la intersección de las calles 7 y 32, en La Plata. Durante el procedimiento, se secuestraron dinero en efectivo y un teléfono celular.

Según adelantaron fuentes de la investigación a medios locales, esta actividad ilegal generaba ingresos diarios para los imputados de aproximadamente $90 mil.

Uno de los detenidos tenía antecedentes

Entre los detenidos hay dos hombres, uno con pedido de captura vigente, y una mujer. Todos están acusados de explotación infantil con fines de lucro.

Tras el procedimiento, registrado a través de un video que se difundió, los menores quedaron bajo resguardo del Servicio Zonal de Niñez, donde recibirán asistencia integral.

El operativo estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, en el marco de una causa que tramita ante la UFI N° 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, e interviene el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

