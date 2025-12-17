Los datos más duros de la autopsia del chico asesinado por una patota a la salida de una fiesta

De acuerdo con el informe, la agresión fue directa, sorpresiva y de una letalidad inmediata, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque no se produjo en el marco de una riña espontánea, sino en un contexto de violencia previamente planificada.

“La lesión fue única, profunda y con un trayecto compatible con un ataque dirigido”, indicaron fuentes vinculadas a la pericia. El compromiso de la arteria femoral explica por qué, aun cuando la víctima logró desplazarse algunos metros tras la agresión, no tuvo posibilidades reales de sobrevivir.

Qué es un shock hemorrágico

El shock hemorrágico se produce cuando el organismo pierde una cantidad de sangre tal que el corazón no puede mantener un flujo adecuado hacia los órganos vitales. En el caso de Juan Vanegas, la ruptura simultánea de la arteria y la vena femoral generó una hemorragia fulminante, difícil de contener incluso con asistencia médica inmediata.

Este dato fue clave para los investigadores: explica por qué el adolescente se desplomó a los pocos metros, por qué entró en paro poco después y por qué los intentos de reanimación del SAME resultaron infructuosos, pese a la rápida intervención.

Cómo fue el brutal ataque: lo que reconstruyó la Justicia

El crimen ocurrió durante la madrugada del sábado 13 de diciembre, en las inmediaciones de la calle Pozo Cavado y la avenida Intersindical, en el barrio Alto Comedero. Juan Vanegas había asistido a una fiesta de egresados junto a otros adolescentes. En un momento de la noche, él y un amigo salieron del domicilio para comprar bebidas alcohólicas.

Fue en ese trayecto cuando, según los testimonios recolectados, un grupo de jóvenes los interceptó. La agresión fue rápida y violenta. Juan recibió la puñalada y logró alejarse aproximadamente 20 metros, hasta caer en la vía pública.

Un segundo adolescente también resultó herido, aunque permanece fuera de peligro.

Desde las primeras horas, la Fiscalía sostuvo que no se trató de una pelea ocasional. La hipótesis principal apunta a un ataque premeditado, vinculado a disputas territoriales entre barrios.

El informe de la autopsia, al confirmar que hubo una sola herida y ninguna defensa, se alinea con esa hipótesis: Juan no tuvo tiempo de reaccionar ni de protegerse.

La escena posterior al ataque

Tras desplomarse en la vía pública, el adolescente fue asistido por personal del SAME, que intentó estabilizarlo y reanimarlo. Sin embargo, la gravedad de la lesión ya había generado un cuadro irreversible. El lugar quedó rápidamente rodeado por efectivos policiales y peritos, mientras el pánico se extendía entre los jóvenes que habían participado de la fiesta.

La investigación quedó a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7, en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación, que en las primeras horas logró identificar a los presuntos responsables a partir de testimonios clave y un video que se viralizó en redes sociales.

Los imputados y las medidas judiciales

El lunes posterior al crimen se realizó una audiencia clave, en la que el fiscal regional Guillermo Beller solicitó la imputación y prisión preventiva para los dos adultos detenidos, además de medidas específicas para los dos menores involucrados.

La causa se investiga bajo las figuras de “homicidio agravado por la participación de un menor de dieciocho años” y “homicidio simple en carácter de partícipe necesario”.

Tres de los imputados deberán cumplir 30 días de prisión preventiva, mientras que el menor fue derivado a una institución especializada, conforme a la legislación vigente.

“La hipótesis principal apunta a un hecho premeditado y no a una riña”, sostuvo el fiscal Beller, aunque aclaró que todas las líneas de investigación siguen abiertas.

La palabra de la familia de Vanegas

La familia de Juan Vanegas recibió el cuerpo del adolescente tras la entrega judicial y despidió sus restos en medio de un profundo dolor. Roxana Segovia, hermana de la víctima, fue una de las voces más firmes en el reclamo de justicia.

“Solo pido justicia por mi hermano, porque no debería estar muerto”, expresó. Y agregó: “Sí, tenemos guerra entre barrios. ¿Y? No se lo merecía”.

La joven relató que, según la información que recibió, Juan fue atacado por un grupo numeroso. “Dicen que todos los chicos lo atacaron, lo apuñalaron en la esquina donde era la fiesta y Juan salió corriendo desvaneciéndose”, aseguró.

Una frase que desató indignación

La conmoción social se profundizó al día siguiente, cuando familiares y vecinos se manifestaron frente a la comisaría de Alto Comedero. Durante la protesta, un comisario lanzó una frase que generó indignación y repudio.

“Si no hubiera salido a la noche, porque era menor, hoy lo tenés con vida en tu casa”, dijo el jefe policial, según quedó registrado en un video difundido por un medio local.

La respuesta fue inmediata. “Él tenía derecho a disfrutar de la vida”, le contestó una de las hermanas de Juan, mientras los vecinos denunciaban abandono y falta de controles.