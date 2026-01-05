Brutal ataque a cuchillazos: una patota intentó matar a una adolescente víctima de bullying

Con la denuncia radicada, la fiscal Carina Gerbaldo ordenó una serie de procedimientos que se concretaron en la madrugada del sábado. Fueron cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de San Cristóbal, a cargo de la PDI.

Como resultado, fue detenido A.M.R., de 18 años, quien quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional XIII. Además, un menor de 17 años fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V, donde permanece incomunicado, y una adolescente de 16 quedó bajo custodia policial. Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares y armas blancas que habrían sido utilizadas en la agresión.

chica de 15 años heria

Qué dijo la madre de la víctima sobre el brutal ataque

En diálogo con el medio local San Cristóbal al Día, la madre de Delfina denunció que su hija venía siendo víctima de bullying sistemático, con amenazas, insultos públicos, hostigamiento en redes sociales y advirtió por antecedentes de ataques similares contra otras jóvenes de la ciudad.

“Se graban cuando golpean a alguien y lo suben como si fuera una hazaña”, denunció. Y advirtió que el ataque no fue un episodio aislado, sino parte de una dinámica de violencia cada vez más frecuente.

Frente a esta situación, vecinos de San Cristóbal se movilizaron el domingo por la noche y volvieron a manifestarse este lunes por la mañana para exigir justicia, mayor protección para las víctimas y medidas urgentes frente a la violencia juvenil. La consigna fue unificada: “Justicia”.

“Si no se toman medidas, van a terminar matando a alguien”, concluyó Luciana, al referirse al ataque que sufrió su hija y al contexto de violencia que atraviesa la ciudad.