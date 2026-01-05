Brutal ataque a cuchillazos: una patota intentó matar a una adolescente víctima de bullying
Una joven fue interceptada por un grupo de cinco personas en San Cristóbal, Santa Fe, y sufrió graves heridas en el rostro.
Una adolescente de 16 años es una de las personas que integran la patota responsable de la agresión hacia Delfina. (Foto: Policía Santa Fe).
Una adolescente de 15 años fue atacada a cuchillazos el jueves por la noche en la ciudad santafesina de San Cristóbal y sufrió graves heridas en el rostro, que le provocaron una desfiguración facial. Mientras la familia reclama justicia y advierte sobre una escalada de violencia juvenil, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó una serie de allanamientos que derivaron en la detención de un joven de 18 años y la aprehensión de dos menores, todos imputados por tentativa de homicidio.
El hecho ocurrió cerca de las 21, cuando la víctima, identificada como Delfina, salía de una despensa del barrio José Dhó, en una zona conocida como Barrio Texa. De acuerdo con la reconstrucción del ataque, fue interceptada sin previo aviso por un grupo de cinco personas —tres menores y dos mayores de edad— que la atacaron con cuchillos.
La madre de la adolescente relató que su hija sufrió múltiples cortes en el rostro y que los agresores intentaron herirla en el cuello, lo que evidenciaría la intención de provocarle una lesión mortal. La agresión se detuvo gracias a la intervención de vecinos, cuya reacción evitó un desenlace fatal.
Tras el ataque, Delfina fue trasladada de urgencia al hospital local y luego derivada a Rafaela para recibir atención especializada. Si bien se encuentra fuera de peligro, la familia atraviesa horas de angustia a la espera de una intervención quirúrgica. “Está mal, todavía no tenemos turno por el cirujano. Y eso la angustia”, expresó este lunes Luciana, su madre.
Con la denuncia radicada, la fiscal Carina Gerbaldo ordenó una serie de procedimientos que se concretaron en la madrugada del sábado. Fueron cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de San Cristóbal, a cargo de la PDI.
Como resultado, fue detenido A.M.R., de 18 años, quien quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional XIII. Además, un menor de 17 años fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V, donde permanece incomunicado, y una adolescente de 16 quedó bajo custodia policial. Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares y armas blancas que habrían sido utilizadas en la agresión.
Qué dijo la madre de la víctima sobre el brutal ataque
En diálogo con el medio local San Cristóbal al Día, la madre de Delfina denunció que su hija venía siendo víctima de bullying sistemático, con amenazas, insultos públicos, hostigamiento en redes sociales y advirtió por antecedentes de ataques similares contra otras jóvenes de la ciudad.
“Se graban cuando golpean a alguien y lo suben como si fuera una hazaña”, denunció. Y advirtió que el ataque no fue un episodio aislado, sino parte de una dinámica de violencia cada vez más frecuente.
Frente a esta situación, vecinos de San Cristóbal se movilizaron el domingo por la noche y volvieron a manifestarse este lunes por la mañana para exigir justicia, mayor protección para las víctimas y medidas urgentes frente a la violencia juvenil. La consigna fue unificada: “Justicia”.
“Si no se toman medidas, van a terminar matando a alguien”, concluyó Luciana, al referirse al ataque que sufrió su hija y al contexto de violencia que atraviesa la ciudad.