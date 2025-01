Brutal ataque a un joven en Villa Gesell a la salida de un boliche, a 5 años del crimen de Báez Sosa

Embed

"Esto pasó el sábado a la madrugada. Salí con mis amigos, que éramos cuatro, fuimos al bar Boliche que se llama Origen, en Villa Gesell. Ocurrió a eso de las cinco, cinco y media de la mañana, el accidente. Bueno, el accidente, si se puede decir", sostuvo el joven agredido.

Al respecto, Felipe recordó como comenzó la agresión: "Fue todo porque defendía a mi compañera de trabajo, que ella fue a bailar también, pero fue por su parte. Yo fui con cuatro amigos míos y estábamos separados por un sector.

La víctima, identificada como Felipe, oriundo de San Bernardo, había viajado a Villa Gesell para unas vacaciones antes de dirigirse a Mar del Plata. Según relató, el conflicto comenzó cuando una amiga suya le avisó que dos jóvenes la molestaban en la pista de baile. Poco después, los agresores protagonizaron otra pelea y golpearon accidentalmente a varias chicas, lo que motivó a Felipe a intervenir.

Y continuó: "A eso de las tres, tres y media de la mañana, me mandó un mensaje mi compañera diciendo que había tres personas, en realidad dos, que fueron las que yo reconozco, que estaban un poco fuera de sus cabales, estaban molestos y las estaban empujando. Estaban bailando, ellas decían que no, y bueno, no la respetaban mucho".

En medio del caos, personal de seguridad intentó controlar la situación, pero Felipe fue atacado con un vaso de vidrio que le explotó en el rostro, dejándolo inconsciente. El ataque ocurrió pasadas las 5 de la madrugada.

"Esos chicos ya tenían problemas con otras personas que estaban ahí y desde ese momento que estaban molestos nunca los habían sacado. No había intervenido nadie y en el momento que intervinieron los patovicas del boliche, esas personas estaban peleando con otra persona que terminan sacando. Sin embargo, los dejaron a ellos y ellos me lastimaron a mí. Y en ese momento que yo veo eso, que está mi compañera metida en el medio, es cuando yo me meto y empiezo a discutir con una de esas personas. Y cuando empiezo a discutir, una de ellas me tira un golpe en la cara, que es el que puedo esquivar", agregó Felipe.

"Me intentaron golpear y no me golpearon porque me fui hacia atrás. Y en el momento que yo asomo la cara de vuelta, ahí me tiran el vaso en el medio de la cara y ahí ya no vi más nada", agregó.

Felipe fue trasladado de urgencia al Hospital Arturo Illia, donde permaneció internado un día. El impacto del vidrio le provocó tres cortes graves: uno cerca de la boca, otro sobre la nariz y uno debajo del ojo izquierdo, que representó el mayor peligro. Según los médicos, la agresión pudo haber tenido consecuencias mucho más severas.

"Estuve a nada de perder el ojo. Tengo la cicatriz, la tengo abajo en el párpado, muy cerquita del ojo. Tengo dos puntos acá en la frente y en el cachete. Pero los más importantes fueron abajo del párpado y en el cachete. Estuve a nada de perder el ojo", sostuvo el joven.

Denuncia y pedido de justicia: golpiza en Villa Gesell

La familia de Felipe presentó la denuncia en la Comisaría Primera de Villa Gesell, ubicada a pocos metros del boliche. Sin embargo, los agresores no fueron identificados ni detenidos, a pesar de que el ataque tuvo múltiples testigos.

"Tomaron la denuncia. Yo estoy siguiendo con todo el trámite, ahora por eso me quedé en Villa Gesell si no ya me estaría volviendo. Todo paso adentro del boliche", finalizó Felipe.

Felipe también solicitó a los responsables de Origen las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los agresores. Según afirmó, la respuesta del boliche fue que las imágenes solo podrán ser entregadas ante un pedido formal de la policía o la fiscalía.