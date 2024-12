Burlando contó todo sobre Loan tras irse del caso: "Cuando comenzamos a investigar nos encontramos con..."

En declaraciones públicas, Burlando denunció que desde el principio se encontró con una falta de voluntad por parte de la justicia. Según el abogado, cada solicitud para avanzar en la investigación encontraba resistencia. "Cuando comenzamos a investigar, nos encontramos con que no había voluntad por parte de la Justicia", afirmó con contundencia.

La crítica de Fernando Burlando hacia la justicia de Corrientes no es nueva, pero su testimonio cobra fuerza en el marco de un caso tan delicado como el de Loan Peña. Burlando señaló que el sistema judicial, no solo en Corrientes sino en otras partes del país, presenta una profunda crisis institucional.

"Al empezar a avanzar, nos echaron a patadas. Era un ambiente muy hostil. Cada medida que solicitábamos nos decían que debía resolverlo el fiscal", relató Burlando, evidenciando las trabas constantes que enfrentó mientras formaba parte de la causa.

Estas declaraciones subrayan una sensación de desamparo e injusticia que afecta no solo a la familia de Loan, sino también a la sociedad que exige respuestas. Burlando agregó: "Da la sensación de que hay una justicia muy particular, que evidentemente no quería hacer las cosas bien". Una de las solicitudes más relevantes del abogado fue la geolocalización de los teléfonos de los sospechosos, un procedimiento que consideraba clave para encontrar a Loan. Sin embargo, según afirmó, fue imposible conseguirla.

La familia de Loan Peña vive una pesadilla desde hace seis meses. La madre del niño, María Noguera, ofreció una desgarradora entrevista en el canal TN donde no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la desaparición de su hijo.

"Lo extraño mucho. Es el más chiquito y lo cuidábamos mucho. Ya son seis meses sin saber nada de él", expresó entre sollozos. La angustia de María es reflejo de una espera interminable, marcada por la incertidumbre y la falta de respuestas concretas.

En un conmovedor llamado a los detenidos e imputados por el caso, María Noguera pidió información sobre el paradero de su hijo. Su voz, quebrada por el dolor, expresó la desesperación de una madre que solo quiere saber qué ocurrió con su hijo de 5 años.

"Por favor, los que están detenidos, llámenme y díganme qué pasó con Loan, dónde está mi hijo. Si están viendo el canal, llamen y digan en dónde está mi hijo", imploró entre lágrimas. Este pedido desesperado pone en evidencia la falta de respuestas concretas en una investigación que parece estancada.

La desaparición de Loan Peña ha puesto a prueba no solo a su familia, sino también a las instituciones encargadas de garantizar justicia y seguridad. La falta de avances, las denuncias de irregularidades y las críticas de expertos como Fernando Burlando, plantean serias dudas sobre el funcionamiento de la justicia en casos de desaparición de menores.

Mientras pasan los días, la sociedad argentina sigue exigiendo justicia. La desesperación de la familia y el clamor por respuestas se suman a un contexto donde la confianza en el sistema judicial se ve cada vez más debilitada.

El caso de Loan Peña representa una herida abierta en la sociedad argentina. La falta de información, las acusaciones de encubrimiento y la inacción percibida por parte de la justicia generan una profunda frustración. Sin embargo, la esperanza de encontrar al niño sigue viva en cada búsqueda, en cada reclamo y en cada pedido desesperado de su madre.

La comunidad de 9 de Julio y de todo el país continúa movilizándose para exigir justicia. La desaparición de Loan no puede quedar en el olvido ni ser otra cifra más en las estadísticas. Seis meses después, la exigencia es clara: verdad y justicia para Loan Peña.