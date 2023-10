Buscan desesperadamente a una alumna de 14 años que desapareció en Caballito

Según la mujer, la última vez que vieron a la joven fue anoche, cerca de las 20, en los alrededores de Parque Rivadavia, a seis cuadras de su casa. La información fue proporcionada por los excompañeros de colegio de Isabella, el Liceo 2 Amancio Alcorta

Un encuentro con un chico, la principal hipótesis

Según la reconstrucción que pudo hacer la madre hasta el momento, la chica de 14 años salió del Instituto Santa María, situado en Senillosa y Juan Bautista Alberdi. Luego, le pidió permiso para quedarse con unos amigos en una estación de servicio cercana hasta las 19. Alicia quedó en pasar a buscarla.

Cuando la madre llegó al lugar, Isabella ya no estaba. La llamó y tampoco hubo respuestas. En la estación de servicio tampoco tenían información de la menor. A partir de esto, Alicia se puso en contacto con los amigos de su hija: “Me dijeron que les había contado que se iba a ver con un chico, un tal Brian. A mí no me dijo nada de eso; desde entonces no tengo más noticias”, contó en A24.

Simultáneamente, la mujer trató de activar el rastreo a través de iCloud -debido a que la adolescente tiene un iPhone-, pero tampoco pudo dar con el paradero: “Ella cambia la contraseña cada dos por tres y no logro hacer el rastreo”.

Por cualquier información que se pueda aportar de la joven, la familia ofreció el siguiente contacto de celular: 112-177-6703.