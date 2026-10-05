Carlos Arias discutió con su pareja y está acusado de concretar la peor barbarie con su hija de 3 años

Mientras permanece internado y su estado de salud continúa siendo reservado, la investigación judicial avanza para determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y cuáles fueron las circunstancias que desembocaron en el asesinato.

Quién es Carlos Arias, el acusado por el crimen

Carlos Arias tiene 36 años y es oriundo de Río Negro. De acuerdo con la información difundida en las primeras horas de la investigación, se encontraba en Villa La Angostura debido a un trabajo temporal.

El hombre vivía solo en una casa situada sobre la Avenida 7 Lagos, una zona que quedó bajo investigación después del episodio.

La presencia de su expareja y de la niña en la vivienda se habría producido como consecuencia de una visita. Sin embargo, durante el encuentro se habría generado una fuerte discusión entre ambos adultos.

La investigación intenta establecer cuáles fueron los motivos concretos que provocaron el enfrentamiento y, fundamentalmente, qué ocurrió durante los minutos posteriores al inicio de la pelea.

La Fiscalía trabaja sobre distintas evidencias obtenidas en el lugar y sobre los testimonios de las personas que pudieron aportar información acerca de la relación entre el acusado y la madre de la víctima.

Por el momento, la situación procesal de Arias no pudo ser formalizada debido a que permanece internado bajo custodia policial y su estado de salud impide avanzar normalmente con la audiencia de formulación de cargos.

La visita que terminó en una tragedia

El sábado por la tarde, la madre de la niña y la menor se encontraban en la vivienda de Arias. El encuentro habría comenzado como una visita familiar, pero rápidamente se transformó en una situación de extrema violencia.

Según la hipótesis que maneja el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, el hombre comenzó a discutir con su expareja.

En medio del conflicto, Arias habría tomado un arma blanca y atacado a su hija de 3 años.

La gravedad de las heridas provocó que la pequeña muriera prácticamente en el lugar, según la información conocida hasta el momento.

El episodio generó una inmediata intervención de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencia. Cuando los investigadores llegaron al domicilio, encontraron una escena que comenzó a ser preservada para obtener elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

La madre de la niña también quedó en el centro de la investigación como una de las principales personas que pueden aportar información sobre el desarrollo del episodio.

Los investigadores buscan establecer cómo comenzó la discusión, cuánto tiempo duró, qué ocurrió antes del ataque y cuáles fueron las acciones posteriores.

Todos esos elementos serán determinantes para que la fiscalía pueda presentar una reconstrucción sólida frente a la Justicia.

Después del ataque, Arias intentó quitarse la vida

Luego de atacar a su hija, el acusado se habría provocado una profunda herida en el cuello.

El hombre fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo, ubicado en San Martín de los Andes, donde permanece internado.

Su estado de salud es delicado y, por esa razón, continúa bajo custodia policial.

Esta situación impidió que hasta el momento se concrete la audiencia en la que la Fiscalía pretende comunicarle formalmente la acusación.

La Justicia deberá esperar a que los médicos determinen que Arias se encuentra en condiciones de participar de la instancia judicial.

Mientras tanto, los investigadores continúan recolectando pruebas para avanzar en la causa.

El intento de suicidio posterior al crimen también forma parte de la reconstrucción del episodio y será incorporado a la investigación como uno de los elementos que deben ser analizados.

La hipótesis de la Fiscalía sobre el asesinato

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con el posible móvil del crimen.

La Fiscalía sostiene como principal hipótesis que Arias habría atacado a su hija con la intención de provocarle un profundo sufrimiento a su expareja, con quien mantenía una fuerte discusión al momento de los hechos.

Esta línea investigativa deberá ser respaldada por pruebas y testimonios durante el avance de la causa.

El fiscal Adrián De Lillo será quien impulse la acusación una vez que el estado de salud del sospechoso permita realizar la correspondiente audiencia.

De acuerdo con la calificación adelantada por la Fiscalía, Arias sería acusado por homicidio doblemente calificado, debido al vínculo existente entre el acusado y la víctima y por las circunstancias particulares que rodearon el hecho.

La calificación legal podría modificarse durante el avance del expediente si aparecen nuevas pruebas o si la investigación permite establecer otras circunstancias relevantes.

Por ahora, la prioridad de los investigadores está puesta en reconstruir con precisión la secuencia del crimen.

Qué pruebas busca la Justicia en la casa de Avenida 7 Lagos

Después del asesinato, la Fiscalía solicitó una serie de medidas destinadas a preservar y analizar la evidencia que pueda encontrarse en la vivienda.

Entre ellas se encuentra la autorización para realizar un allanamiento en el domicilio donde ocurrió el crimen.

Este procedimiento permitirá a los investigadores buscar elementos que puedan resultar relevantes para determinar qué ocurrió durante la discusión.

También se solicitó la autopsia de la niña, una medida fundamental para determinar con precisión la causa y la mecánica de la muerte.

El estudio forense permitirá establecer la naturaleza de las lesiones sufridas por la menor y aportar información que luego será contrastada con los demás elementos incorporados a la causa.

En investigaciones de estas características, los peritajes realizados sobre la escena y sobre los elementos secuestrados pueden resultar determinantes para confirmar o descartar las distintas hipótesis.

Por eso, la vivienda de la Avenida 7 Lagos se convirtió en una pieza central de la investigación.

La investigación intenta reconstruir los minutos previos

Más allá de lo ocurrido durante el ataque, uno de los principales interrogantes que enfrenta la Justicia es qué sucedió inmediatamente antes de la agresión.

La Fiscalía deberá establecer cómo se inició la discusión entre Arias y su expareja y si existieron antecedentes que permitan comprender el contexto en el que ocurrió el crimen.

También será importante determinar quiénes estuvieron presentes en el lugar, qué personas tuvieron contacto con la familia antes o después del episodio y cuánto tiempo pasó entre el ataque y la llegada de los servicios de emergencia.

Los investigadores trabajan sobre distintas fuentes de información para intentar completar esa secuencia.

La declaración de la madre de la niña podría ser especialmente relevante para la causa, aunque su testimonio deberá ser evaluado dentro del conjunto de pruebas reunidas por la Fiscalía.

La investigación todavía se encuentra en una etapa inicial, por lo que varios aspectos del caso podrían modificarse a medida que se incorporen nuevos elementos.

La autopsia será clave para avanzar en la causa

La realización de la autopsia constituye una de las primeras medidas solicitadas por la Fiscalía.

El estudio forense permitirá conocer con precisión qué lesiones sufrió la niña y cuáles fueron las causas concretas de su muerte.

Ese informe será posteriormente incorporado al expediente y comparado con los resultados de los peritajes efectuados en la vivienda.

Los investigadores también deberán analizar el arma blanca presuntamente utilizada durante el ataque y cualquier otro elemento encontrado en la escena.

La evidencia científica tendrá un papel fundamental en el proceso, especialmente porque permitirá contrastar las distintas versiones que puedan surgir durante la investigación.

Mientras tanto, la pequeña fue víctima de un crimen que generó una fuerte conmoción entre los vecinos de Villa La Angostura, una localidad neuquina que quedó impactada por la violencia del episodio.

Qué pasará con Carlos Arias

El futuro procesal de Carlos Arias dependerá, en primera instancia, de su evolución médica.

El acusado permanece internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y cuenta con custodia policial.

Una vez que los profesionales determinen que está en condiciones de afrontar una audiencia, la Fiscalía podrá avanzar con la formulación de cargos.

En esa instancia, el fiscal Adrián De Lillo expondrá ante la Justicia la acusación y explicará cuáles son las evidencias que, hasta ese momento, vinculan al hombre con el asesinato de su hija.

La calificación prevista es la de homicidio doblemente calificado, aunque será la Justicia la que determine finalmente cómo queda encuadrado el hecho.

A partir de allí comenzará una nueva etapa de la investigación, en la que se analizarán los peritajes, testimonios y demás pruebas reunidas.

Por el momento, el expediente continúa abierto y la Fiscalía busca determinar con exactitud cómo se desencadenó la tragedia.

El crimen de la nena de 3 años dejó una profunda conmoción en Villa La Angostura y abrió una investigación que tendrá como uno de sus principales objetivos esclarecer qué ocurrió durante aquella visita familiar y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al fatal desenlace.