En tanto, remarcó que esas explosivas apariciones del mediático en las redes la pueden terminar complicando a ella en su presente laboral. "Yo en mis redes doy otros mensajes completamente distintos a los de él y la gente no entiende y mezcla”, afirmó.

Qué dijo Melody Luz luego del posteo donde explotó contra su pareja Alex Caniggia

En la entrevista por Bondi, Melody Luz dejó en claro que le planteó a su pareja Alex Caniggia su desacuerdo con los términos en los que se efirere a otras personas famosas en algunas publicaciones virtuales.

“También yo le digo: no sé si me copa que subas un video tierno con nuestra hija y al toque bardees a otras personas porque la gente no sabe diferenciar y empieza a mezclar todo”, agregó con absoluta sinceridad.

Y puntualizó que esos polémicos mensajes de Alex Caniggia a veces repercuten en menciones directas hacia su hija Venezia, situación que no le agrada para nada.

“Se come de vuelta los bardeos Venezia, que es una menor de edad que no tiene nada que ver. Entonces ahí digo para qué la mostramos. Capaz la hubiésemos dejado en el anonimato si vos seguías subiendo estas cosas”, cerró firme Melody Luz.