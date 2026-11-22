La conductora explicó que además de la alimentación saludabale implementa masajes y también una caminata diaria. “Todos los días cuando llego del canal sí o sí me hago masajes drenantes. Estoy muchas horas parada, así que cuando llego a casa me obligo de caminar bastante”, indicó.

Cómo es la nueva rutina de Wanda Nara

Wanda Nara siguió explicando en su video las bases para cuidar su físico ante las preguntas que le hacían sus seguidores de Instagram sobre ese tema.

"Es muy importante mantenerse activo y hacer cosas diferentes", aseguró Wanda Nara, quien contó que camina varios kilómetros al llegar a su casa del trabajo. Y enfatizó en que acomodar los horarios de las comidas la ayudó bastante.

“La alimentación la cambié bastante porque comía a cualquier hora, no desayunaba y ahora sí. Empecé a desayunar, a comer todas mis comidas. Tengo unos snacks saludables para cualquier momento del día, en esos momentos que me agarran un ataque en el que me quiero comer todo", continuó.

Y cerró: "Esta vez estoy un poco más aplicada en el cuidado del cuerpo y sobre todo de mi salud. Así que cambié las papas fritas por los arándanos y otros hábitos que hacen que me vea un poquito mejor”.