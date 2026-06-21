Caso Agostina: silencios, allanamientos y una causa que sigue siendo un rompecabezas

Según consta en la investigación, la fiscalía analiza si el automóvil fue utilizado en la logística posterior al femicidio, lo que coloca a Andreani en un punto sensible de la cadena de hechos. Su defensa sostiene “la falta de participación directa en el crimen”, pero el hecho de no haber ampliado su declaración en instancias clave deja sin explicación judicial una serie de interrogantes sobre el vínculo entre el vehículo y los movimientos posteriores al hecho.

Osvaldo Fassetta y su rol en la escena

La situación de Osvaldo Fassetta presenta otro matiz dentro de la misma lógica del silencio. A diferencia de Andreani, Fassetta sí sostuvo públicamente su inocencia, pero su colaboración con la investigación fue limitada. Inicialmente considerado testigo, había brindado declaraciones en las que describía su vínculo con la vivienda que figura como la escena primera del femicidio. Sin embargo, con el avance de la causa, fue detenido e imputado por encubrimiento agravado, lo que reconfiguró por completo su situación procesal.

Desde entonces, su aporte a la reconstrucción del hecho fue nula. Su defensa insiste en que no tuvo participación en el femicidio, pero la fiscalía sostiene su presencia en la escena donde matan a Agostina. Ese punto lo ubica en un lugar clave dentro de la investigación, aunque sin un relato detallado que permita esclarecer su rol efectivo en la dinámica de los hechos.

Claudio Barrelier y el silencio más hermético

El caso de Claudio Barrelier es el que concentra el silencio más hermético y, al mismo tiempo, el de mayor peso dentro de la causa. Señalado como el presunto autor material del femicidio, permanece internado en un pabellón psiquiátrico del sistema penitenciario cordobés, sin haber prestado declaración que permita conocer su versión de los hechos.

Allanamientos y pruebas en el domicilio de Del Campillo 878

Según pudo saber A24.com, el viernes 19 de julio se realizó un nuevo allanamiento en su domicilio de calle Del Campillo 878, el séptimo procedimiento en el mismo lugar. En ese operativo, la Policía Judicial ingresó inicialmente en busca de un afilador, pero terminó secuestrando dos cuchillas que ahora son analizadas por su posible vinculación con el hecho investigado.

La reiteración de allanamientos en el mismo domicilio refuerza la centralidad del lugar dentro de la causa. Del Campillo 878 aparece como un punto de convergencia de las distintas líneas investigativas, tanto por los rastros materiales como por los vínculos entre los imputados.