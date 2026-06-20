Caso Agostina Vega: cómo sigue la causa luego de levantarse el secreto de sumario

El acceso al expediente podría revelar cuáles fueron las pruebas que llevaron al fiscal Garzón a concluir que existieron acciones destinadas a favorecer al principal acusado y entorpecer el avance de la investigación.

La situación de Soledad Andreani

Uno de los puntos que genera mayor expectativa es conocer los elementos que respaldaron la detención de Soledad Andreani. La mujer es propietaria del vehículo que, según la principal hipótesis de la fiscalía, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina Vega después del asesinato.

Andreani fue indagada este viernes, pero optó por no responder preguntas ante el fiscal. A través de su defensa negó cualquier vinculación con el hecho y se abstuvo de declarar, sin embargo, sus abogados adelantaron que podría ampliar su declaración en los próximos días una vez que tengan acceso completo al expediente.

Entre los elementos incorporados a la causa aparece un video que es considerado de interés para los investigadores. Las imágenes muestran a Andreani junto a Claudio Barrelier mientras retiran una manta del vehículo y realizan compras en una ferretería.

Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, esas escenas habrían sido registradas pocas horas después de que el cuerpo de la adolescente fuera abandonado en un descampado. Los investigadores intentan determinar si esas acciones estuvieron relacionadas con maniobras destinadas a ocultar pruebas o borrar rastros del crimen.

Las otras líneas de investigación

La apertura del expediente también podría aportar novedades sobre otras líneas investigativas que surgieron durante las últimas semanas. Entre ellas figuran las averiguaciones vinculadas al bar “Wachitas” y diversos testimonios que mencionaron posibles situaciones de explotación sexual de menores.

Si bien esas hipótesis todavía están bajo análisis y no forman parte de la acusación principal, el acceso a la totalidad del expediente permitirá conocer qué medidas tomó la fiscalía y cuál es el estado de esas investigaciones complementarias.

Con el secreto de sumario levantado, se espera que en los próximos días comiencen a conocerse detalles clave sobre una causa que sigue sumando interrogantes y que podría tener nuevas derivaciones judiciales.