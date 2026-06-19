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Caso Agostina Vega: la familia volvió a marchar en Córdoba y volvió a exigir que "caigan todos los responsables"

La abuela de la adolescente asesinada en Córdoba, cuestionó a los tres detenidos que se negaron a declarar en la causa. “El fiscal tiene todas las pruebas”, sostuvo.

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La familia materna de Agostina Vega volvió a marchar este viernes para exigir justicia. (Foto: captura).

La familia materna de Agostina Vega volvió a marchar este viernes para exigir justicia. (Foto: captura).

A casi tres semanas del crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, familiares, amigos y vecinos volvieron a movilizarse este viernes para reclamar justicia y acompañar el avance de la investigación que tiene a tres personas detenidas. “Mi hija todavía no cayó en la realidad”, comentó Elizabeth Heredia, abuela de la menor asesinada.

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La marcha estuvo encabezada por los abuelos y tíos maternos de la joven y recorrió las calles de la capital provincial bajo una consigna clara: que todos los involucrados en el femicidio sean identificados, juzgados y condenados. “Que caigan todos los que tienen que caer, que se haga justicia por mi nieta y por todas las chicas desaparecidas o asesinadas”, reclamó en A24 Elizabeth Heredia, abuela de Agostina, durante la movilización.

Durante la manifestación, Elizabeth cuestionó la actitud procesal de los tres acusados que permanecen detenidos en la causa: Claudio Barrelier, señalado como el principal sospechoso, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. “Si son inocentes, ¿por qué no declaran? El fiscal tiene todas las pruebas. Por eso están ahí”, sostuvo.

La investigación está a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien en las últimas semanas ordenó múltiples peritajes y medidas para reconstruir qué ocurrió con la adolescente antes de su asesinato.

La movilización comenzó en el cruce de las avenidas General Paz y La Tablada y reunió a familiares, vecinos, organizaciones civiles y personas que se acercaron para expresar su apoyo.

En ese contexto, la abuela de Agostina agradeció el acompañamiento recibido, aunque pidió que el caso no sea utilizado con fines políticos. “Tenemos el apoyo que necesitamos, pero no queremos que la política nacional se meta en esto ni que usen el caso de Agostina para otros intereses”, afirmó.

La incógnita sobre lo que ocurrió dentro de la casa de Barrelier

Consultado sobre una de las principales líneas de investigación, el abuela sostuvo que aún existen muchas preguntas sin respuesta sobre las personas que frecuentaban la vivienda donde habría ocurrido el crimen. “En esa casa había mucha gente. No puede ser que nadie haya visto ni escuchado nada”, advirtió.

Además, negó cualquier vínculo de su hija o de Agostina con el bar "Wachitas", un lugar que apareció mencionado durante la investigación luego de que una testigo identificara allí una fotografía de la adolescente junto a su madre. “No tengo la menor idea de ese lugar. Mi hija nunca estuvo involucrada en nada de eso y no sé ni siquiera dónde quedaba”, aseguró.

“Mi hija todavía no cayó en la realidad”, comentó Elizabeth Heredia, abuela de la menor asesinada. (Foto: captura)

“Mi hija todavía no cayó en la realidad”, comentó Elizabeth Heredia, abuela de la menor asesinada. (Foto: captura)

Cómo se encuentra la madre de Agostina

Elizabeth Heredia también brindó detalles sobre el estado de salud de Melisa Heredia, madre de la adolescente asesinada. “Físicamente está bien, pero psicológicamente sigue atravesando un momento muy difícil. Está realizando tratamiento ambulatorio y permanece contenida por toda la familia”, explicó.

Según detalló, los médicos recomendaron limitar su exposición a información que pueda afectarla emocionalmente mientras continúa con su recuperación.

La familia insiste en que seguirá participando de cada convocatoria y acompañando la investigación hasta conocer toda la verdad sobre el crimen que conmocionó a Córdoba y al país.

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