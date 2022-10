Caso García Belsunce: Nicolás Pachelo acusó a los fiscales de "tratar de engañar" al juez

En su declaración, Nicolás Pachelo les dijo que la fiscalía “los trató de engañar” con las pruebas presentaron en su contra, en especial al hacer referencia al testimonio de Mario Rivero, encargo de la tosquera familiar que tenía en Pilar.

El imputado hizo referencia a una escucha que según él fue sacada de contexto en la que decía que “seguramente iba a aparecer una persona que le diga que lo vieron comprara una pistola calibre .32 o balas”.

“Esa escucha estuvo sacada de contexto. Todavía no había detenidos en la causa. El fiscal dijo acá ´el pez por la boca muere´, pero los han tratado de engañar, fue sacado de contexto”, les señaló Pachelo a los jueces, antes de aclarar que a Rivero recién lo conoció en 2022, durante el juicio que se lleva adelante.

Nicolas Pachelo Telam (1).jpg

Pachelo aclaró que Rivero no trabajó en la tosquera de su familia mientras ésta estuvo abierta hasta 2001 y que no sabe si luego trabajó para su hermano Francisco, a quien dice que hizo referencia en una cámara oculta que fue exhibida en el debate oral.

“Nunca tuve ni un revólver calibre .32 ni fui a comprar una bala. Todo es falso”, se defendió Nicolás Pachelo.

Luego apuntó a los fiscales Andrés Quintana, Federico González y especialmente Patricio Ferrari, y señaló: “es permanente el chicaneo, en querer sacarme las zapatillas, imputarme a mi novia, en imputarme la causa de mi padre, en imputar a mi abogado”.

“Hace 4 meses que buscan mi reacción”, afirmó, luego de mencionar las acusaciones que le realizaron durante estos más de tres meses de debate.

La respuesta de la fiscalía a Nicolás Pachelo

Ferrari tomó la palabra y aseguró que Pachelo dijo eso en el llamado ya que “tenía el culo sucio porque mandó a Rivero a comprar balas y como sabía que ese quilombo iba a saltar lo dijo en enero, y la bocha saltó en noviembre”.

“Nosotros no sacamos de contexto. Usted podría hacer cualquier otra aclaración, pero justo dice el dato de que fue a comprar balas (calibre) .32”, añadió el representante del Ministerio Público Fiscal.

Antes de ello, ni bien se sentó, Nicolás Pachelo les pidió perdón a Carlos Carrascosa y a la familia García Belsunce por referirse de manera despectiva a María Marta en una llamada que realizó hace 20 años, cuando era investigado pero que finalmente el fiscal de la causa, Diego Molina Pico, decidió no incluir en el expediente.

“Quiero pedir perdón a la familia por la manera que me expresé de María Marta. Yo tenía 25 años y no estaba pasando un buen momento. Hoy con 46 años tengo otra manera de pensar, de hablar, de analizar las situaciones. Ese momento mi enojo era por lo que estaba viviendo, ella no tenía la culpa”, aseguró.

“Yo tenía que haber insultado a Carrascosa o a Horacio García Belsunce”, concluyó Nicolás Pachelo ante la presencia de ambos entre el público.