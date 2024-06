Caso Loan: el dramático pedido expresado desde el jardín de infantes al que asistía

Este lunes, la comunidad educativa, junto con vecinos, familiares, amigos y desconocidos, se volcó a la búsqueda de Loan y organizaron una marcha para incentivar la búsqueda.

cartel loan.jpg

Mientras tanto, la investigación sobre la desaparición del nene avanza con la imputación de cinco detenidos por captación de personas con fines de explotación agravado. Por otro lado, el comisario Walter Maciel está acusado de encubrimiento.

El caso pasó, además, a la Justicia Federal, y se solicitaron las prisiones preventivas para todos los sospechosos.

Caso Loan: habló el papá y reveló detalles inquietantes sobre su último almuerzo

Danilo Peña, el padre de Loan, habló este martes con A24 y reveló detalles inquietantes sobre el último almuerzo que tuvo su hijo junto a Carlos Pérez y María Victoria Caillava, el exmarino y la exfuncionaria detenidos.

"Llevarlo al almuerzo fue una decisión de último momento. Le dije que me iba al campo y me dijo que lo lleve. Nunca había ido a la casa de la abuela", contó sobre lo que pasó el último día que vieron a Loan, tras una juntada familiar, y recalcó que nadie sabía que llevaba al nene a comer.

Además, reveló que al llegar no estaba el resto de los invitados. Solo se encontraba su hermana cocinando. Con respecto a la pareja de detenidos, Pérez y Caillava, dijo que no los conocía y que no tiene "amistad" con ellos.

"Yo no noté nada raro en el almuerzo. Estaba confiado", sostuvo Danilo. "Yo pensé que (Loan) estaba en el patio jugando. Mi hermana fue la primera que me dijo que Loan no había llegado. Y yo le dije que estaba con los chicos. Y ahí me dijo que habían ido a buscar naranjas", argumentó.