Caso Loan: el mensaje lleno de esperanza de su mamá, a 13 días de la desaparición del menor

“Hoy en día no hay que confiar en nadie, pero los que están (detenidos) tienen que hablar”, agregó la madre, y recalcó: “Hay personas que no están detenidas y los que están ahí algo tienen que saber”.

“Loan no se suele juntar con gente extraña ni con chicos que no conoce”, contó también María en dialogo con el enviado especial de A24 en relación a las personas con las que el nene pasó sus últimos minutos. “Él si quería ir a algún lado me decía, siempre pedía permiso”, detalló.

“Yo nunca me llevé bien con mi suegra (Catalina”, sostuvo sobre la abuela de Loan, y concluyó: “Nunca fui a visitarla. Fui una sola vez, y salió y me dijo ‘vos a qué venías acá´. Y nunca más. Nunca me aceptó”.

¿Cuándo desapareció Loan?

Loan fue visto por última vez el jueves 13 de junio, cuando se dirigía al monte en el paraje Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio, para buscar naranjas junto a varios familiares.

La prensa local informó que los tres adultos que estaban con él fueron demorados debido a ciertas incongruencias en su versión de los hechos. Además, se detuvo a un ex marino, una funcionaria local y un comisario, sospechados de haber trasladado al niño.