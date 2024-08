Caso Loan: José Codazzi volvió a defender su versión y dijo que no es amigo de Maciel

Si bien fue confrontado con otros abogados que cuestionaron la declaración de Laudelina, quien parecía "coacheada", Codazzi y su abogada mantuvieron su postura y dijeron que su ex representada armó la declaración.

“No soy amigo del comisario Walter Maciel, pero lo conozco del mundo del pádel porque tengo un complejo deportivo”, indicó Codazzi sobre los posibles vínculos con los detenidos en la causa.

El exabogado defensor de Laudelina Peña revela detalles sobre las declaraciones de la acusada.



Por su parte, el abogado agregó: “Los hechos ocurrieron distintos, la que tomó la decisión de declarar fue Laudelina, y no participó nunca Maciel. Además, para Laudelina no trabajé gratis, le cobré algunos gastos, que aún no me pagó”.

“Cuando defiendo a Benítez, Maciel ya estaba detenido”, indicó y luego tuvo un cruce en A24 con Mónica Chirivin, abogada actual de Laudelina. Mano a mano con Codazzi y Chirivin, se cruzaron al principio del diálogo, pero olvidaron en un punto la búsqueda del nene desaparecido.

La mirada sobre Pérez y Caillava

En tanto, Codazzi aseguró que la tía de Loan, quien se encuentra alojada en la cárcel de mujeres de Ezeiza, le dijo que "no sabe qué hicieron con el nene", aunque volvió con la hipótesis del accidente, y sostuvo que su ex representada "fue testigo".

Durante su testimonio, el letrado apuntó contra la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, el ex capitán de la Armada, Carlos Pérez, y se refirió a un viaje hacia Resistencia. "Tranquilamente, se lo pudo haber descartado al niño en ese trayecto", expresó.