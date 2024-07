Caso Loan, exclusivo A24: habló Macarena, la hija de Laudelina, y denunció más amenazas

Asimismo, volvió a hablar de las amenazas recibidas por parte de su abogado y denunció: "vino a presionarnos a mi casa. Me dijo que había encontrado una llamada en mi teléfono de 20 minutos que era muy comprometedora y a mí me dio miedo, yo sé que no tengo nada que ver pero me dijo eso y a mi mamá le dijo que nadie le iba a creer que había encontrado unas zapatillas", detalló.

“Él le dijo que se tenía que adelantar a que (Patricia) Bullrich la detuviera. Yo estuve presente, por eso estoy tan segura de lo que estoy diciendo”, sostuvo y volvió a apuntar que no quiere que su mamá tenga un defensor oficial y que José Codazzi ya no la defenderá.

“Nos dijo que nos iba a dar seguridad dándonos otra casa, porque nosotros ya nos podíamos vivir ahí”, continuó Macarena. Consultada acerca de qué cree que pasó con Loan, manifestó: “Creo que se lo llevaron. Y creo que toda la Policía (de Corrientes) está implicada en esto”.

Laudelina, tía de Loan, fue imputada el viernes por la Justicia Federal de Goya, por participar en la sustracción y ocultamiento del chico.

Tras su indagatoria, la jueza Cristina Pozzer Penzo ordenó su detención, luego de un pedido de los fiscales del caso. La mujer se encuentra ahora presa en el penal de Ezeiza, adonde fue trasladada el sábado.