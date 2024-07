Caso Loan: las nuevas hipótesis de Fernando Burlando sobre la desaparición y Laudelina

En ese sentido, Burlando sostuvo que el papá de Loan no escuchó nada con relación a un accidente, en referencia a las declaraciones de Laudelina Peña, y remarcó que si fue un siniestro “fue un asesinato”.

"Hay personas detenidas, el delito que motiva y justifica su detención es la sospecha de haber participado en trata. A 18 días y estando presos, si esto fue un accidente y vas a estar preso toda tu vida, ¿no vas a declarar que fue accidente?", planteó el abogado de la madre y el hermano de Loan.

El abogado explicó que "no hay ninguna prueba que indique un accidente" y apuntó al análisis de los celulares de los detenidos: "De los celulares va a surgir algo".

"Yo pedí que Laudelina declare como testigo y que nos venga a decir la verdad, a ver quién motivó su declaración, si fue ella, si fue un consejo, cómo termina en Corrientes, un lugar lejano. A nosotros nos llegaron comentarios de todo tipo, ayer nos pedían que nos acerquemos a un hotel, después casualmente era el hotel donde ocurrió lo que ocurrió y nos refirieron que estaban aleccionando a Laudelina para una futura declaración en la Justicia Federal y que si no pasaba la prueba, iba a desaparecer. Entonces también fuimos a plantearle esto a la jueza hace instantes y obviamente vamos a venirlo a hablar con el fiscal ahora", lanzó Burlando.

En ese sentido, Burlando aclaró que si declara como testigo, no puede mentir.

Otra hipótesis de Burlando sobre el caso Loan

Además, Fernando Burlando remarcó: "No descarto que el objetivo tal vez no era Loan, sino que era otro chiquito del lugar y luego fue Loan. En un ratito, si es que termina una medida que ordenó la jueza, no queremos interferir, queremos aprovechar al padre porque no me cierran algunas cositas que me cuentan".

Y disparó: "es muy difícil hablar con José (el papá de Loan), no es fácil, ustedes lo han chequeado todos los días, lo chequean, es muy difícil hablar con él y que hile todo lo que sucedió ese día".