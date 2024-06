"La Federal me destrozó la casa": la dramática denuncia de la abuela de Loan

Embed

La mujer aseguró que durante el allanamiento no estuvo acompañada por ningún letrado ya que nadie la representa, y no recibió ninguna explicación de la policía Federal ya que “me dijeron que estaban buscando a la criatura".

Asimismo, aseguró que "Loan se perdió en el monte", y le señaló al periodista Alejandro Pueblas el camino hacia donde se habría ido el menor "a buscar naranjas".

"Estoy demasiado triste, nadie me dice nada", señaló Catalina y aseguró que Loan era la primera vez que iba a su casa y al desconocer el lugar podría haberse perdido en el monte, una teoría que sigue sosteniendo. "Yo sigo orando por él, sigo rezando", se lamentó.

"Estaba por llamar a Laudelina pero me sacaron el teléfono", dijo sobre el allanamiento de la Federal de quienes aseguró no recibir un buen trato. "Adentro y afuera de la casa revisaron, yo estaba en la cama, eran las 6 de la mañana y me decían que me acueste, pero yo me levanté".

¿Qué pasó con Loan en Corrientes?

El caso Loan cumplió dos semanas con más dudas que certezas sobre lo que sucedió aquel 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio. Antonio Benítez, tío del niño, fue el primer arrestado, seguido por Mónica del Carmen Millapi y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez, quienes participaron de la comida y, presuntamente, acompañaron al menor a recolectar naranjas.

La investigación dio un giro el viernes pasado cuando se detectaron rastros de Loan en dos de los tres autos peritados. Estas pruebas se realizaron sobre los vehículos de la exfuncionaria municipal Victoria Caillava, amiga de Carolina -abuela de Loan-, y su marido, Carlos Pérez, quienes también participaron del almuerzo y fueron arrestados. El comisario Walter Maciel fue el último detenido en la causa.

image.png Carlos Pérez y Victoria Caillava, dos de los detenidos que participaron del almuerzo en el que estuvo Loan (Foto: archivo).

La hermana del primer detenido, Antonio Benítez, lanzó fuertes acusaciones, y sugirió que su hermano podría haber vendido al niño debido a deudas económicas. “Mi hermano estaba endeudado y necesitaba plata”, dijo Ana, detallando que Antonio tenía vínculos con Daniel Ramírez, otro sospechoso. “Antonio se junta con ‘Fierrito’, hablan por teléfono. Creo que le debía plata a él. Ojalá no los larguen más”.