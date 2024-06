Caso Loan: por qué las fronteras se pueden atravesar en un "salto" y son tan difíciles de controlar

Embed

En diálogo con A24, el jefe de Interpol en Paraguay, Nimio Cardozo, dijo que, hasta el momento, no hay ningún elemento que permita sospechar que el pequeño Loan pueda haber sido llevado o estar en ese país. Recordó que en estos 12 días se produjeron tres denuncias, pero que todas resultaron ser falsas. Además, dio un dato sobre la situación con niños argentinos. "En 27 años de servicio, jamás tuvimos un caso de secuestro y paso clandestino de un niño argentino al Paraguay", detalló Cardozo.

Sin embargo, reconoció que la frontera entre ambos países es muy extensa, marcada por los ríos y eso hace muy difícil un control totalmente seguro. "Los delitos como el contrabando de todo tipo existen justamente por este factor", explicó el funcionario de Interpol.

mapa de fronteras.jpg La Argentna tiene con Bolivia, Paraguay y Brasil 3.573 km. de fronteras. Muchos lugares, son sumamente fáciles para cruzar de manera ilegal o sin dejar registro alguno (Foto: A24.com)

Una frontera extensa y "porosa"

La Argentina tiene en el norte una extensa frontera, que no tiene los mejores estándares de seguridad y control. Son 742 km compartidos con Bolivia, 1.132 km con Brasil (con su proyección hacia el sur, hasta Uruguay) y 1699 con Paraguay. Un total de 3.573 kilómetros (sin contar el límite con Chile).

El problema es que a lo largo de todo ese corredor, ninguno de los países pueden garantizar la seguridad completa de los controles fronterizos, ya sea por falta de infraestructura, personal, dinero y hasta por decisiones políticas encontradas con cada cambio de administración nacional.

En el caso de la frontera con Paraguay, por ejemplo, los ríos Paraná, Iguazú y Pilcomayo, marcan un límite con base en el curso de esas vías de agua. Esto favorece que en lugares en donde los cauces no son tan anchos, con una embarcación ligera se pueda cruzar de un lado al otro en pocos minutos. Incluso, en los lugares más estrechos, con un tronco flotando llevado por un remo es suficiente. Para no hablar de los surcos que se ven claramente en las barrancas de la costa. Allí se pone de manifiesto cómo los cruces ilegales son constantes. Los caminos no surgen entre pastizales, sino que están bien marcados en la tierra por el paso reiterado.

Es por eso que surgió la posibilidad de un envío clandestino de Loan al Paraguay. Pero hechas las consultas y averiguaciones, desde el vecino país niegan que esta hipótesis tenga alguna base de sustentación.

loan en paraguay .jpg Paraguay desmintió que haya indicio alguno sobre la presencia de Loan en ese país (Foto: A24.com).

Hay otros lugares de los pasos fronterizos en donde cruzar no representa el menor obstáculo. Son fronteras "secas"; es decir, marcadas o establecidas sobre el terreno por convenciones y pactos. No hay un río como un elemento natural que favorezca la creación de las fronteras.

Allí es muy difícil el control para los gendarmes o militares. Solo hace falta alejarse un poco de donde se encuentra un cruce de frontera legal, en el que queda registrado el paso de un país a otro, para poder pasar sin dejar rastros.

La selva es otro elemento que juega a favor de la ilegalidad. Va desde Brasil, sigue por Paraguay y en parte del sureste boliviano. Allí, solo es necesario esperar el momento indicado, dar un paso y ya estar en el país vecino. En cualquiera de los dos sentidos.

Los pasos "irregulares" que se ven hasta por satélite

Por ejemplo, en el límite con Bolivia, hay una extensa parte de frontera seca que se atraviesa con apenas un salto o dando algunos pasos. En los mapas satelitales -al alcance de todo el mundo- hay un ejemplo muy claro.

frontera mazza y yacuiba2 .jpg El puente internacional para cruzar de Salvador Mazza, en la Argentina, hacia Yacuiba, en Bolivia (Foto: gentileza Google Earth).

Salvador Mazza, en la Argentina, y Yaciba, en Bolivia, están asentados sobre una "V" que hace la frontera entre ambos países. Hay un puente internacional, controlado, como paso establecido. Pero no es la única manera de pasar. Hay casas o lotes que están tan sobre la frontera, que el frente está en un país, y si se lo atraviesa por completo, se sale en territorio vecino. Imposible controlar.

frontera mazza y yacuiba .jpg Hasta en los mapas satelitales de acceso mundial se pueden ver la existencia de "pasos no regulares" (Foto: A24.com).

Si uno toma un mapa satelital de una página o aplicación de uso diario se puede ver que a pocos metros, a la izquierda del puente, hay una plancha colocada sobre un hilo de agua. Con solo pasar por allí, se cruza de la Argentina a Bolivia.

Además, criterios políticos -de los gobiernos que se alternan en el poder- también aportan a esta compleja situación. Las fronteras se refuerzan o se debilitan según afinidades o diferencias entre los mandatarios de turno. Las políticas de Estado, ausentes.

Nada dice, por el momento, que Loan haya sido sacado del país. Pero esta "porosidad de las fronteras" permite tomar como posible esa conjetura.