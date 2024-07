Caso Loan: se quebró el pacto de silencio y se revelaron datos escalofriantes

Embed

El notero afirmó que la única duda que tiene "es saber si el niño está vivo o o muerto" y afirmó que "todos los imputados están cubriendo algo más grande. No se sabe quién es la cabeza de todo esto, no creo que Laudelina sea la cabeza de una organización de trata y no tengo ninguna duda que a Loan se lo llevaron con fines de prostitución o venta de órganos".

Si bien no se conoció el detalle de la declaración de Macarena, la abogada Mónica Méndez, quien forma parte del cuerpo legal que que acompañó a la joven, habló este lunes con A24 y dijo que a partir de las palabras de la joven ante la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo y ante los fiscales "hay esperanza" de encontrar a Loan con vida.

Una versión que se conoció en forma extraoficial señala que la joven también sostuvo que a su madre le ofrecieron una casa y un auto para declarar que el 13 de junio Loan fue atropellado por la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y el ex oficial de la Armada Carlos Pérez.

Al recordar su cruce con Macarena, y también con la hija menor de Laudelina, el cronista reconoció: "Camila (pareja de Diego “Huevo” Peña, el sobrino de Laudelina) estaba muy mal, la encontré en el campo en la casa de su abuela y me dijo no le daba más la cabeza y no creía vivir lo que estaba viviendo", aseguró.

Y sumó: "Cuando hablé con Macarena, la noté quebrada, quería hablar pero no se animaba. Finalmente, entró el cuerpo legal que la está asesorando y le explicaron que convenía que cuente lo que pasó. Es escalofriante".

La abogada Méndez aseguró que Macarena sostuvo que la joven expresó cuestiones "muy complicadas e importantes", que podrían derivar en nuevas detenciones y en el hallazgo de Loan, mientras asintió, en contacto con la prensa, al ser consultada si el caso volvía a la pista de la trata.

La letrada, que se reservó el detalle de los declaración testimonial de la joven, aseguró que se decidió "aumentar la protección de la Justicia Federal" tanto sobre Macarena como la de sus hermanos pequeños.

Pueblas aseguró que "la justicia ya tiene definido a quiénes van a detener en las próximas horas, y el problema va a ser cuándo tengan que mirar más alto que a Maciel (el excomisario acusado de entorpecer la investigación".