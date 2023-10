Causa Insaurralde: declararon el secreto de sumario y Jesica Cirio designó un nuevo abogado

Por otro lado, Jesica Cirio designó un nuevo abogado. Se trata de Fabián Amándola, socio del estudio de Fernando Burlando.

El fiscal Sergio Mola, que interviene en el expedeitne, concentra tres denuncias radicadas en la justicia federal de Lomas de Zamora, más una que se había presentado en La Plata. Los delitos que se le atribuyen al ex jefe de Gabinete son los de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Está última acusación también se extendió a su ex esposa Jésica Cirio y a la joven Sofía Clérici.

De esta manera, el juez Kreplak ordenó las medidas que había pedido el fiscal Sergio Mola para activar un protocolo de investigación patrimonial. Este busca determinar la consistencia de los ingresos y egresos de dinero, el financiamiento del estilo de vida, todo lo que determine si se puede explicar el acervo patrimonial o no.

Sobre todo después de la esta etapa en la que ya se requirió información a Marbella respecto al yate Bandido.

jesica-cirio-martin-insaurralde-y-sofia-clericijpeg.webp

Las medidas de investigación que indicó el juez Ernesto Kreplak

A su vez, Kreplak pidió a Migraciones el detalle de las entradas y salidas del país de los tres imputados, a la AFIP le solicitó los datos de los últimos 10 años de sus perfiles de contribuyentes, sus actividades económica, sus declaraciones juradas y pagos, sus resúmenes de ganancias, ingresos brutos y bienes personales. También le pidió a la justicia civil de Lomas de Zamora los datos que tuviera del divorcio de Cirio e Insaurralde.

Además, le encargó a la AFIP que elaborara un “informe tendiente a determinar la composición y evolución patrimonial y financiera” de cada uno de los acusados.

Kreplak, a su vez, pidió los resúmenes de cuenta de las tarjetas de crédito de Insaurralde, Cirio y Clerici de los últimos 10 años, la información sobre sus impuestos en la provincia de Buenos Aires, y si tienen acciones, vehículos, empresas caballos de carrera. Asimismo le pidió a la Unidad de Información Financiera saber si Insaurralde, Cirio y Clerici recibieron algún reporte de operación sospechosa (ROS) por movimientos o transacciones.

El Ministerio Público Fiscal pidió que se solicite toda la información que logre explicar cómo se financió el viaje al mediterráneo. Partiendo de la base de la declaración de Cléricci que buscando deslindar al ex intendente de Lomas de Zamora, dijo que el yate fue el préstamo de un amigo de su hermana “que me lo prestó para navegar un día”, se piden medidas para determinar si es cierto o si se trata sólo de un artilugio para insistir en el sobreseimiento fundada en la idea de que no hay delito penal.