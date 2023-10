La lujosa compra que hizo Jésica Cirio  para su departamento en medio del escándalo con Martín Insaurralde

La lujosa cafetera de 400 mil pesos de Jésica Cirio.jpeg

Se trata de una lujosísima cafetera blanca que tiene un valor de mercado de 371.290 pesos, que cuenta con detalles como un sistema de limpieza automático, ahorro de energía y un tiempo de calentamiento de tan sólo 25 segundos, entre otras sofisticadas prestaciones.

Recordemos que el jueves pasado Jésica Cirio quedó imputada judicialmente tras la denuncia hecha por el dirigente Ricardo López Murphy y la candidata a senadora María Eugenia Talarico, tras lo cual la modelo designó a Fernando Burlando como su representante legal.

Martín Insaurralde Jésica Cirio.jpeg

La foto comprometedora de Jésica Cirio con María Eugenia Ritó que sacudió las redes

En medio del escándalo de Martín Insaurralde y sus fotos en un yate en Marbella con la modelo Sofía Clerici, apareció en escena María Eugenia Ritó y apuntó contra Jésica Cirio.

Desde su cuenta de Twitter, sin dar nombres, la ex vedette recordó de manera picante los trabajos que tuvo la modelo en el pasado, antes de casarse con el político.

“¿Qué pasó ahora que las personas se olvidan de sus vidas y trabajos del pasado? ¿No tienen memoria? Nada que todo el país no sepa Jajaja. Y parece que también se olvidan de dónde salieron Jajaja”, disparó la mediática desde su cuenta en la red social.

jesica cirio eugenia rito twitter.jpg

En este contexto, en las redes se viralizó una foto comprometedora de Jésica Cirio con María Eugenia Ritó del pasado, que fue publicada en su momento por revista Pronto. En la imagen en cuestión se puede ver a Jésica y Eugenia compinches disfrutando de una fiesta hace muchos años y dándose un piquito, la cual se viralizó rápidamente.

La relación entre las dos no quedó del todo bien ya que Ritó contó que se contactó con ella para pedirle una mano para conseguir trabajo y Cirio no le respondió. “Se olvida de quién es y de las cosas que hizo. Cirio se hizo conocida por mí. La llamé para que me de una mano y no me respondió”, declaró la ex vedette tiempo atrás en el ciclo radial de Marcelo Polino.