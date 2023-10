La feroz discusión de Jésica Cirio con Martín Insaurralde tras el escándalo: "Me descompuse"

Ahí, Barbarossa le preguntó: "¿Él que te dijo? No puedo creer que una persona sea tan imbécil, perdón. Mostrar todo lo que mostró. Es una osadía y una falta de respeto a toda la República Argentina".

"Se enojó, me bloqueó y no hablamos más. Así fue", le respondió Cirio. "¡¿Él se enojó?! ¿Vos le pediste explicaciones?", quiso saber Georgina. "Sí, por supuesto. No me las dio", contestó la modelo.

"Vos le dijiste ¿sos un ridículo con todo lo que has hecho, esto es una estafa?”, insistió la actriz. "Creo que fue un tono más alto", dijo Jésica. "Una estafa para vos y para todo el país", opinó Barbarossa.

"Después de eso me descompensé. Fue muy fuerte ver todo eso y que todo ese sueño de tantos años, que te lo derriben y no saber dónde estás parada. Uno no sabe dónde está parada", reveló Cirio.

Fernando Burlando despejó dudas del patrimonio de Jésica Cirio tras el escándalo con Martín Insaurralde

El viaje a puro lujo en Marbella, España, de Sofía Clérici y Martín Insaurralde, ex de Jésica Cirio, abrió una gran polémica y se convirtió en debate a nivel nacional y también tuvo repercusión en el plano judicial, con denuncias contra el político y la conductora.

En este sentido, Fernando Burlando, abogado de Jésica Cirio, habló del caso por primera vez en el programa en La última cena, El Nueve, y explicó que la conductora puede justificar su nivel de vida e ingresos.

“¿Quién en este país puede dudar que la herramienta de vida de Jesica Cirio fue la lucha y su trabajo? ¿Quién puede dudar que tiene una inteligencia diferente y que lo que ha hecho de su profesión es una transformación empresarial?”, se preguntó el letrado.

Y agregó: “Más de uno en Tribunales se van a asombrar cuando vean lo que ha trabajado Jesica antes de estar con Martín Insaurralde”.

“En ese matrimonio, la persona fuerte desde el punto de vista económico es Jesica Cirio. Su patrimonio viene de antes de conocerlo a Martín. Hay que ser considerado con la realidad, Cuando vean los números de Cirio van a decir ‘qué boludos fuimos’”, remarcó el abogado.

Y además negó que exista un acuerdo de separación millonario por el cual ella se habría quedado con 20 millones de dólares en una cuenta en Uruguay.

"Es totalmente falso. Me llaman de Uruguay que hay una Fiscalía especializada en temas de lavado que son particularmente meticuloso con este tema, les estoy pidiendo que se apuren, que me manden toda la información lo antes posible”, expresó Burlando.

“Hay cosas que no tienen un justificativo, es un verdadero error en este momento de la Argentina aunque le hayan regalado ese viaje, aunque lo haya sacado en un sorteo”, añadió sobre las imágenes de Insaurralde y Clérici a puro lujo en Europa.

“Ella (Cirio) tiene la tranquilidad de saber lo que hizo, esto es una cuestión formal. Cuando muchos vean lo que ha trabajado Jésica, cómo ha traducido su trabajo en dinero, muchos se van a sorprender”, finalizó Fernando Burlando.