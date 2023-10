Georgina Barbarossa reveló si le creyó o no a Jésica Cirio en la entrevista por el escándalo con Martín Insaurralde

"Cuando yo te pregunto, vos me decís ‘la vi incómoda’. ¿Te quedaste con alguna pregunta?", le preguntó Analía Franchín a Geoergina. Y ella contestó sincera: "Claro que sí, me quedé con mil preguntas. Pero no la quería herir, menos en público".

"¿Y qué pregunta te quedó por hacerle?", repreguntó la panelista. Y Georgina explicó: "No, no la voy a hacer acá. Pero sinceramente no entiendo. Yo antes de la nota hablé con ella. No somos amigas, somos compañeras y no hemos trabajado tanto juntas, pero me parece un encanto de persona".

"Sinceramente, no la quería hacer sentir tan incómoda. No le podía decir ‘nena, ¿no te das cuenta de que 2+2 es 4? Porque yo también trabajo desde los 17 años. ¿Cuántos viajes puede pagar él con ese sueldo?", remarcó la conductora.

Y Franchín apuntó: "Pero ella habla de una economía dividida en el matrimonio…". Y Georgina Barbarossa cerró picante: "Perfecto, pero ¿el resto de dónde lo sacas? ¡Es el sueldo de una persona que está sirviendo a la patria!".

Qué dijo Jésica Cirio en La peña de Morfi sobre Martín Insaurralde

"Fueron diez años, una relación feliz, y en el último tiempo empecé a notar cosas en él (Martín Insaurralde) que no me hacían bien y no me daban seguridad", dijo Jésica Cirio entrevistada por Georgina Barbarossa.

"Trabaja todo el día y nos encontrábamos a la noche, cenábamos, no vi nada ilegal", remarcó Cirio. Y agregó: "Yo me casé en el 2014 y mi vida siempre fue igual, no vivía una vida distinta de antes de casarme con él, siempre trabajé y vivía de esa manera".

"Siempre tuve la suerte de poder vivir bien gracias a mi trabajo y esfuerzo. Había viajes que hacía conmigo y otros por su laburo, esa era la información que me daba", continuó Jésica.

Y explicó: "Viví un ritmo de vida normal, el que viví siempre antes de conocerlo a él. Yo me bancaba mis viajes y mis cosas, sí teníamos gastos en común y eran los gastos que yo puedo pagar".

"Él tiene que hacerse responsable por sus cosas. El video y todo eso no es la vida que tenía conmigo, yo vivía mi vida y él la de él. Nunca vi una ilegalidad en lo que estaba haciendo él. No soy una investigadora, vivía mi vida", siguió Cirio.

Y sobre el supuesto acuerdo de divorcio por 20 millones de dólares, Cirio aclaró: "Es una barbaridad, es una cifra que nunca vi en mi vida, no sé por qué se instaló eso. Todo esto que estoy viviendo es una situación horrible".

"Se enojó y me bloqueó, no me dio explicaciones. Estoy destrozada, esto es una pesadilla", expresó Jésica sobre el último contacto que tuvo con Insaurralde tras la aparición de las polémicas fotos en el yate con Sofía Clérici.