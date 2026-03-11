Cómo operaba la banda de la "pool party" desde la cárcel y cuáles eran los roles de los detenidos

allanamiento-y-tiroteo-esteban-echeverria Las fotos que subieron los detenidos en la pool party.

Según reconstruyeron los detectives, el grupo tenía una organización bien definida, con funciones específicas para cada integrante:

Ladrones encargados de ejecutar los robos

Proveedores de armas y documentación

Especialistas en adulterar vehículos robados

Choferes encargados de trasladar los autos

Personas dedicadas a administrar y distribuir el dinero

Esta estructura les permitía actuar con rapidez, cubrirse entre sí y mantener una logística organizada para cometer los delitos.

El jefe de la banda dirigía los robos desde la cárcel

Uno de los datos más relevantes que surgió de la investigación es que el líder de la organización ya se encontraba detenido en una unidad penitenciaria, pero aun así continuaba dirigiendo las operaciones. De acuerdo con los investigadores, el jefe coordinaba los golpes desde prisión, daba instrucciones a sus cómplices y supervisaba la distribución del botín tras cada robo.

De esta manera, la banda seguía activa y sumando víctimas mientras su principal referente continuaba manejando la estructura criminal desde el penal. El lunes, la policía detectó que dos sospechosos buscados por robos de autos estaban participando de una fiesta en una quinta de la localidad de 9 de Abril, en Esteban Echeverría.

Uno de ellos, Nicolás Eduardo Lanelli (22), publicó una imagen en la pileta de la propiedad y escribió en redes sociales: “Está la ubi, dale, quién viene”.

La banda ya había sido identificada en 2024 y le secuestraron herramientas usadas en las entraderas.

El posteo permitió a los investigadores confirmar la ubicación exacta de los sospechosos, lo que derivó en un operativo policial inmediato. Lanelli fue detenido durante el procedimiento junto a Jonathan Alejandro Rodríguez (21), alias “Picu”, quien también había subido imágenes de la fiesta.

Tiroteo en la quinta: un delincuente murió durante el operativo

Con la orden judicial correspondiente, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) ingresaron a la quinta para realizar el operativo. Sin embargo, al irrumpir en el lugar los sospechosos respondieron a los tiros.

Según las fuentes, Diego Ezequiel López (23) se atrincheró en una habitación del primer piso y apuntó contra los policías con una pistola que había sido robada. En medio del enfrentamiento, el joven intentó escapar saltando por una ventana, pero terminó abatido tras recibir disparos en la cabeza y el tórax.

Otro de los sospechosos también intentó huir de la misma forma, aunque fue reducido y detenido por los efectivos.

Más de 30 allanamientos para desarticular la organización

Tras el enfrentamiento, la investigación avanzó con un amplio operativo que incluyó 33 allanamientos en viviendas y unidades penitenciarias. Los procedimientos fueron realizados por la DDI de Lomas de Zamora y la Policía Bonaerense, y permitieron detener o notificar a varios sospechosos.

Entre los implicados aparecen:

Brian Uriel Torres (20)

Tamara Micaela Montenegro (20)

Darío Ezequiel Crivelli (46)

Gonzalo Uriel Alderete (23)

Andrés Yamil Cisterna (19)

Ismael Esteban Díaz (24)

José Luis Torres Loto (34)

Fernando Fabián Tripichio

Los investigadores también detuvieron a Hugo Domingo Pelayes (72) por tenencia ilegal de armas, a Lautaro Joaquín Torres (22) por falsificación de documentación automotor y a Eros Emanuel Benítez (19) por infracción a la Ley de drogas y tenencia ilegal de armas.

Antecedentes violentos entre los integrantes de la banda

Entre los detenidos se encuentra Darío Ezequiel Crivelli, señalado como uno de los supuestos líderes de la organización. Crivelli había sido condenado por el asesinato de un policía en 2007. En 2016 logró fugarse de la cárcel, pero fue recapturado tres años después en Monte Grande.

Otro caso que llamó la atención de los investigadores fue el de Andrés Yamil Cisterna, quien ya estaba preso por matar a un jubilado durante una entradera en Monte Grande.

El joven tenía antecedentes graves: siendo menor asesinó al hombre y, ya con 18 años, fue condenado también por torturar a otro jubilado en Glew, a quien le quemó las piernas con agua caliente.

Qué secuestró la policía durante los allanamientos

Durante los procedimientos, los investigadores incautaron armas, drogas, vehículos robados y elementos utilizados para falsificar documentación.

Entre los objetos secuestrados se encuentran:

Seis armas de fuego, incluida una pistola Glock 17 sin numeración y una Bersa calibre 9 mm robada

111 municiones

67 envoltorios con cocaína

11 teléfonos celulares

Una moto Honda Wave robada

Una camioneta Ford F-100

Otra moto con numeración adulterada

También se encontraron chapas patente, documentación automotor falsa, una máquina para contar billetes, guantes negros y precintos, elementos que formaban parte de la logística utilizada por la organización para cometer los robos y manejar el dinero.

Una banda que operaba en el sur del Conurbano

De acuerdo con los investigadores, la organización actuaba principalmente en la zona sur del Gran Buenos Aires, especialmente en localidades del partido de Esteban Echeverría y alrededores. La banda está acusada de al menos 15 robos de autos y entraderas violentas, casi siempre cometidos con armas de fuego.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Esteban Echeverría, a cargo del fiscal Andrés Devoto, quien continúa avanzando con la investigación para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.