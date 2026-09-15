En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Acusado
Hermano
José C. Paz

Cayó "El Gordillo", acusado de dispararle cinco veces a su hermano tras emborracharse juntos

Juan Abraham Flores fue detenido por la División Homicidios de la PFA. El sospechoso permanecía prófugo y fue localizado mediante una particular estrategia.

Cayó El Gordillo

Cayó "El Gordillo", acusado de dispararle cinco veces a su hermano. (Foto: Policía)

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en José C. Paz a Juan Abraham Flores, alias “El Gordillo”, acusado de haber intentado matar a su hermano menor, Ángel Gabriel, al dispararle cinco veces durante una discusión familiar. El sospechoso permanecía prófugo y fue localizado mediante una particular estrategia: los investigadores simularon una compra a través de un perfil de Facebook Marketplace que habría utilizado para ofrecer distintos productos.

Leé también Quiénes son los cuatro detenidos en la causa por el ataque con ácido a una joven
Quiénes son los cuatro detenidos en la causa por el ataquecon ácido a una joven. (Foto: redes sociales)

La captura fue realizada esta semana por efectivos de la División Homicidios de la PFA, luego de una investigación impulsada por la UFI N°18 de Malvinas Argentinas, actualmente a cargo del fiscal Carlos Hermello. El ataque por el que buscaban a Flores ocurrió el 26 de marzo de 2023 en una vivienda del barrio María Teresa de Calcuta, en José C. Paz.

Según consta en la causa, los hermanos se encontraban bebiendo en la casa de Ángel Gabriel cuando comenzaron una discusión. El conflicto habría estado relacionado con una vivienda ubicada en Cuartel V, Moreno, que el acusado sostenía que su hermano le había usurpado.

La discusión escaló hasta que ambos se enfrentaron a golpes. Flores se retiró del lugar, pero antes habría amenazado a su hermano: “Te voy a matar”. De acuerdo con la investigación, Flores regresó posteriormente con una pistola y efectuó cinco disparos contra Ángel Gabriel y tres de los proyectiles impactaron en el pecho de la víctima, mientras que los otros dos alcanzaron su brazo derecho. Tras el ataque, el acusado escapó.

"Gordillo", acusado del crimen de su hermano en Malvinas Argentinas. (Foto: Policía)

Familiares de Ángel lo trasladaron de urgencia hasta una Unidad de Pronta Atención (UPA) cercana, donde recibió asistencia médica. Pese a la gravedad de las heridas, los médicos lograron salvarle la vida.

A partir del episodio se inició una causa contra “El Gordillo” por tentativa de fratricidio. Flores, quien según la investigación ya registraba antecedentes por robo a mano armada, permaneció prófugo durante años. Ante la falta de resultados para encontrarlo, la fiscalía convocó a detectives de la División Homicidios de la Policía Federal, perteneciente al Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

La trampa en Facebook Marketplace que permitió encontrar a “El Gordillo”

Durante las tareas para localizar al sospechoso, los investigadores analizaron los vínculos personales de Flores y detectaron un perfil de Facebook que interactuaba públicamente con su novia y varios de sus amigos.

La cuenta no parecía corresponder a una persona identificable, pero tenía actividad en Facebook Marketplace, donde publicaba avisos para vender herramientas y diferentes repuestos de automotores. A partir de ese dato, los detectives montaron una operación para comprobar quién estaba detrás del perfil.

Los agentes simularon estar interesados en comprar uno de los productos y acordaron un encuentro con el vendedor en la calle Marino Rosales, en José C. Paz.

Cuando llegó el horario pactado, un hombre salió de una vivienda ubicada en esa cuadra. Los investigadores compararon su rostro con las imágenes que tenían del prófugo y confirmaron que se trataba de Juan Abraham Flores. “El Gordillo” fue detenido inmediatamente y trasladado a la Comisaría 3ª de la zona, donde quedó alojado a la espera de su posterior indagatoria.

En pocas palabras

  • Detención de "El Gordillo": La Policía Federal Argentina capturó a Juan Abraham Flores, buscado por tentativa de fratricidio.
  • Estrategia de captura: Investigadores simularon una compra en Facebook Marketplace para localizar al prófugo.
  • Antecedentes del caso: El acusado habría disparado cinco veces a su hermano tras una discusión en José C. Paz.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Acusado Hermano José C. Paz
Notas relacionadas
Un futbolista de Newell's fue detenido tras un operativo en Rosario
La polémica declaración que grabó el acusado de matar a su novia de 18 años antes de ser detenido
Así escapaba el acusado de haber matado de un disparo a su novia en Ituzaingó

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar