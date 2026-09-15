Cayó "El Gordillo", acusado de dispararle cinco veces a su hermano tras emborracharse juntos

"Gordillo", acusado del crimen de su hermano en Malvinas Argentinas. (Foto: Policía)

Familiares de Ángel lo trasladaron de urgencia hasta una Unidad de Pronta Atención (UPA) cercana, donde recibió asistencia médica. Pese a la gravedad de las heridas, los médicos lograron salvarle la vida.

A partir del episodio se inició una causa contra “El Gordillo” por tentativa de fratricidio. Flores, quien según la investigación ya registraba antecedentes por robo a mano armada, permaneció prófugo durante años. Ante la falta de resultados para encontrarlo, la fiscalía convocó a detectives de la División Homicidios de la Policía Federal, perteneciente al Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

La trampa en Facebook Marketplace que permitió encontrar a “El Gordillo”

Durante las tareas para localizar al sospechoso, los investigadores analizaron los vínculos personales de Flores y detectaron un perfil de Facebook que interactuaba públicamente con su novia y varios de sus amigos.

La cuenta no parecía corresponder a una persona identificable, pero tenía actividad en Facebook Marketplace, donde publicaba avisos para vender herramientas y diferentes repuestos de automotores. A partir de ese dato, los detectives montaron una operación para comprobar quién estaba detrás del perfil.

Los agentes simularon estar interesados en comprar uno de los productos y acordaron un encuentro con el vendedor en la calle Marino Rosales, en José C. Paz.

Cuando llegó el horario pactado, un hombre salió de una vivienda ubicada en esa cuadra. Los investigadores compararon su rostro con las imágenes que tenían del prófugo y confirmaron que se trataba de Juan Abraham Flores. “El Gordillo” fue detenido inmediatamente y trasladado a la Comisaría 3ª de la zona, donde quedó alojado a la espera de su posterior indagatoria.