Mauro Icardi golpeado por una pésima noticia en medio de los rumores de casamiento con la China Suárez

En esta decisión tuvo un papel importante Genaro Gattuso, entrenador del conjunto italiano. Según informó TyC Sports, el técnico “le bajó el pulgar al delantero argentino”, mientras la institución comenzaba a orientar sus esfuerzos hacia otro atacante.

Finalmente, el Lazio eligió a Andrea Pinamonti para reforzar su delantera. El futbolista llegó desde Sassuolo y su incorporación terminó de cerrar cualquier posibilidad para que Icardi se sumara al equipo italiano.

Pero el problema no terminó solamente en la decisión deportiva. Con la llegada de Pinamonti, el presupuesto disponible del club quedó sin margen suficiente para contratar a otro delantero. De esta manera, la cuestión económica se convirtió en otro obstáculo para una negociación que ya había comenzado a perder fuerza.

A sus 33 años, Icardi todavía tiene una carta importante a su favor. Al haber finalizado su contrato el 30 de junio, el atacante es dueño de su pase y puede continuar negociando con distintas instituciones incluso con el mercado de transferencias cerrado.

Por ese motivo, el delantero todavía puede encontrar una salida. Su próximo destino podría estar en Europa o en otro lugar del exterior, pero por el momento deberá continuar esperando una propuesta que le permita regresar oficialmente a la competencia.

Mientras tanto, lejos de las canchas, otro aspecto de su presente también genera enorme atención. Mauro Icardi volvió a mostrarse públicamente junto a China Suárez, y las imágenes reavivaron las versiones que aseguran que la pareja podría dar un importante paso en su relación y llegar al casamiento.

En medio de este escenario, la elección del próximo destino del futbolista podría tener además una arista personal. Según trascendió, la opinión de la actriz tendría mucho peso a la hora de definir dónde podrían instalarse.

Por qué surgieron rumores de boda entre Mauro Icardi y la China Suárez

Después de varios días en los que se mostró en redes junto a sus hijos y mantuvo a Mauro Icardi alejado de sus publicaciones, la China Suárez volvió a compartir una imagen con el futbolista y un detalle encendió nuevamente los rumores.

La actriz publicó una postal romántica junto a su pareja, lo arrobó y dejó su anillo completamente visible. Pero la señal que más llamó la atención llegó poco después, cuando subió un collage musicalizado con “Ordinary”, de Alex Warren, aunque en este caso escogió específicamente la versión de boda.

La combinación de la canción, las imágenes y el regreso de Icardi a sus redes volvió a alimentar las especulaciones sobre un posible casamiento. Aunque ninguno confirmó que existan planes concretos, el gesto de la actriz generó todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores.

En paralelo, Mauro Icardi todavía atraviesa una situación legal vinculada a su pasado sentimental, ya que continúa formalmente casado con Wanda Nara. El divorcio sigue en trámite en Italia, donde en julio de 2026 la Justicia rechazó los pedidos de manutención realizados por la mediática.