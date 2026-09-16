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Mauro Icardi golpeado por una pésima noticia en medio de los rumores de casamiento con la China Suárez

Una nueva complicación golpeó de lleno a Mauro Icardi y suma incertidumbre a su actualidad. Aquí, el inesperado revés que atraviesa el futbolista que también afecta a la China Suárez.

16 sept 2026, 10:38
Mauro Icardi golpeado por una pésima noticia en medio de los rumores de casamiento con la China Suárez

Mauro Icardi golpeado por una pésima noticia en medio de los rumores de casamiento con la China Suárez

Mauro Icardi golpeado por una pésima noticia en medio de los rumores de casamiento con la China Suárez

Mauro Icardi golpeado por una pésima noticia en medio de los rumores de casamiento con la China Suárez

Un nuevo golpe sacudió el presente de Mauro Icardi y volvió a poner en jaque su carrera deportiva. En medio de los rumores cada vez más fuertes sobre un posible casamiento con China Suárez, el delantero recibió una noticia que complica todavía más el panorama sobre su futuro futbolístico.

La realidad es que el rosarino continúa sin club después de haber quedado con el pase en su poder tras la finalización de su contrato con Galatasaray el pasado 30 de junio. Y cuando todo parecía indicar que podía encontrar una salida en el fútbol italiano, una de las alternativas que había cobrado fuerza -junto con otras opciones de clubes griegos- terminó desplomándose.

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El destino que finalmente se cayó fue el Lazio. Durante las últimas semanas, la posibilidad de que Icardi desembarcara en Roma había generado expectativas, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y la operación quedó descartada.

“Tras las versiones que aseguraban que Icardi podría llegar al Lazio, la operación quedó truncada de manera definitiva en las últimas horas”, se informó sobre el inesperado desenlace que dejó al futbolista sin esa opción.

En esta decisión tuvo un papel importante Genaro Gattuso, entrenador del conjunto italiano. Según informó TyC Sports, el técnico “le bajó el pulgar al delantero argentino”, mientras la institución comenzaba a orientar sus esfuerzos hacia otro atacante.

Finalmente, el Lazio eligió a Andrea Pinamonti para reforzar su delantera. El futbolista llegó desde Sassuolo y su incorporación terminó de cerrar cualquier posibilidad para que Icardi se sumara al equipo italiano.

Pero el problema no terminó solamente en la decisión deportiva. Con la llegada de Pinamonti, el presupuesto disponible del club quedó sin margen suficiente para contratar a otro delantero. De esta manera, la cuestión económica se convirtió en otro obstáculo para una negociación que ya había comenzado a perder fuerza.

A sus 33 años, Icardi todavía tiene una carta importante a su favor. Al haber finalizado su contrato el 30 de junio, el atacante es dueño de su pase y puede continuar negociando con distintas instituciones incluso con el mercado de transferencias cerrado.

Por ese motivo, el delantero todavía puede encontrar una salida. Su próximo destino podría estar en Europa o en otro lugar del exterior, pero por el momento deberá continuar esperando una propuesta que le permita regresar oficialmente a la competencia.

Mientras tanto, lejos de las canchas, otro aspecto de su presente también genera enorme atención. Mauro Icardi volvió a mostrarse públicamente junto a China Suárez, y las imágenes reavivaron las versiones que aseguran que la pareja podría dar un importante paso en su relación y llegar al casamiento.

En medio de este escenario, la elección del próximo destino del futbolista podría tener además una arista personal. Según trascendió, la opinión de la actriz tendría mucho peso a la hora de definir dónde podrían instalarse.

Por qué surgieron rumores de boda entre Mauro Icardi y la China Suárez

Después de varios días en los que se mostró en redes junto a sus hijos y mantuvo a Mauro Icardi alejado de sus publicaciones, la China Suárez volvió a compartir una imagen con el futbolista y un detalle encendió nuevamente los rumores.

La actriz publicó una postal romántica junto a su pareja, lo arrobó y dejó su anillo completamente visible. Pero la señal que más llamó la atención llegó poco después, cuando subió un collage musicalizado con “Ordinary”, de Alex Warren, aunque en este caso escogió específicamente la versión de boda.

La combinación de la canción, las imágenes y el regreso de Icardi a sus redes volvió a alimentar las especulaciones sobre un posible casamiento. Aunque ninguno confirmó que existan planes concretos, el gesto de la actriz generó todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores.

En paralelo, Mauro Icardi todavía atraviesa una situación legal vinculada a su pasado sentimental, ya que continúa formalmente casado con Wanda Nara. El divorcio sigue en trámite en Italia, donde en julio de 2026 la Justicia rechazó los pedidos de manutención realizados por la mediática.

     

 

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