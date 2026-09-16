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"Vestir mundos", la muestra que reúne a grandes creadores llegó al Museo de Arte Moderno

La exposición explora el diseño de indumentaria y presenta a figuras que supieron redefinir el vestir contemporáneo y lograron traspasar sus límites tradicionales.

La obra se exhibe en el Museo de Arte Moderno (Foto: Linda Buenos Aires).

La obra se exhibe en el Museo de Arte Moderno (Foto: Linda Buenos Aires).

El Museo de Arte Moderno presenta la muestra "Vestir mundos", que reúne a grandes creadores que redefinieron el vestir contemporáneo y desbordaron sus límites tradicionales frente a los desafíos sociales y ambientales del siglo XXI.

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Vestir mundos explora el diseño de indumentaria como una práctica capaz de transformar los espacios que habitamos. Sus prácticas revelan nuevos modos de producción mediante la recuperación de oficios y el trabajo con comunidades artesanas y sus tradiciones, además de colectivos urbanos y cooperativas cuyo resurgimiento desde comienzos del siglo impulsó formas alternativas de organización productiva.

Creada principalmente a partir del archivo de la Fundación IDA (Investigación en Diseño Argentino), la exposición se completa con préstamos de los propios diseñadores y obras recientemente incorporadas a la colección del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. La colaboración con IDA pone en diálogo dos acervos en crecimiento y destaca el valor de los archivos como instrumentos activos para construir, preservar y transmitir la identidad del diseño argentino y su patrimonio cultural y material.

Para más información sobre "Vestir mundos"

  • Museo de Arte Moderno de Buenos Aires: Av. San Juan 35
  • Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00.
  • Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00.
  • Martes cerrado.
  • Más información en: linda.gob.ar
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