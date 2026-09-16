"Vestir mundos", la muestra que reúne a grandes creadores llegó al Museo de Arte Moderno

El Museo de Arte Moderno presenta la muestra "Vestir mundos", que reúne a grandes creadores que redefinieron el vestir contemporáneo y desbordaron sus límites tradicionales frente a los desafíos sociales y ambientales del siglo XXI.
La exposición explora el diseño de indumentaria y presenta a figuras que supieron redefinir el vestir contemporáneo y lograron traspasar sus límites tradicionales.
La obra se exhibe en el Museo de Arte Moderno (Foto: Linda Buenos Aires).
El Museo de Arte Moderno presenta la muestra "Vestir mundos", que reúne a grandes creadores que redefinieron el vestir contemporáneo y desbordaron sus límites tradicionales frente a los desafíos sociales y ambientales del siglo XXI.
Vestir mundos explora el diseño de indumentaria como una práctica capaz de transformar los espacios que habitamos. Sus prácticas revelan nuevos modos de producción mediante la recuperación de oficios y el trabajo con comunidades artesanas y sus tradiciones, además de colectivos urbanos y cooperativas cuyo resurgimiento desde comienzos del siglo impulsó formas alternativas de organización productiva.
Creada principalmente a partir del archivo de la Fundación IDA (Investigación en Diseño Argentino), la exposición se completa con préstamos de los propios diseñadores y obras recientemente incorporadas a la colección del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. La colaboración con IDA pone en diálogo dos acervos en crecimiento y destaca el valor de los archivos como instrumentos activos para construir, preservar y transmitir la identidad del diseño argentino y su patrimonio cultural y material.