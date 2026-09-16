"Vestir mundos", la muestra que reúne a grandes creadores llegó al Museo de Arte Moderno

Creada principalmente a partir del archivo de la Fundación IDA (Investigación en Diseño Argentino), la exposición se completa con préstamos de los propios diseñadores y obras recientemente incorporadas a la colección del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. La colaboración con IDA pone en diálogo dos acervos en crecimiento y destaca el valor de los archivos como instrumentos activos para construir, preservar y transmitir la identidad del diseño argentino y su patrimonio cultural y material.