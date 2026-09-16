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SU VERSIÓN

La mujer que estuvo con Leandro Paredes contó detalles sobre su encuentro íntimo

El periodista Santiago Riva Roy sorprendió al contar la versión de un particular pacto que existiría entre el futbolista de Boca y su esposa. Además, aseguró que una amiga suya habría mantenido un encuentro con el jugador en una fiesta privada.

16 sept 2026, 10:37
La mujer que estuvo con Leandro Paredes contó detalles sobre su encuentro íntimo
La mujer que estuvo con Leandro Paredes contó detalles sobre su encuentro íntimo
La mujer que estuvo con Leandro Paredes contó detalles sobre su encuentro íntimo
La mujer que estuvo con Leandro Paredes contó detalles sobre su encuentro íntimo

Leandro Paredes y Camila Galante quedaron en el centro de una explosiva versión sobre su intimidad. Después de atravesar distintos rumores a lo largo de los años, en Bondi Live aseguraron que la pareja tendría un particular acuerdo que explicaría cómo manejan puertas adentro determinadas situaciones.

La información fue revelada por Santiago Riva Roy en El Ejército de la Mañana, donde sostuvo que Paredes y Galante tendrían un vínculo abierto, aunque, según su versión, con una particularidad: el futbolista sería quien tendría libertad para mantener encuentros con otras mujeres.

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“Leandro no es infiel”, comenzó diciendo el periodista, antes de definir el supuesto arreglo como “una pareja abierta sólo del lado de él”.

Riva Roy fue todavía más lejos y aseguró que conoce detalles de primera mano debido a una amiga suya que, según relató al aire, habría tenido un encuentro íntimo con el campeón del mundo.

“Ahora, también, estuviste con una amiga mía, es así”, lanzó el periodista mirando directamente a cámara y dirigiéndose a Paredes.

El supuesto acuerdo entre Leandro Paredes y Camila Galante

De acuerdo con la versión que expuso Riva Roy, el presunto pacto también tendría un componente económico. El periodista aseguró que Paredes sostendría económicamente a familiares de Camila Galante y vinculó esa situación con la dinámica privada que, según él, mantendría el matrimonio.

Siempre de acuerdo con su relato, esta situación habría generado incluso tensiones dentro del entorno familiar del futbolista.

El periodista también aseguró que el tema habría provocado comentarios entre personas vinculadas a futbolistas de la Selección Argentina, aunque no aportó testimonios directos de ellas que permitieran corroborar esa versión.

Riva Roy contó además dónde habría ocurrido el supuesto encuentro entre su amiga y Paredes. Según afirmó, habría sido durante una reunión realizada en la casa de Fran Stoessel, hermano de Tini Stoessel.

“Mi amiga que estuvo con Paredes fue en la casa de Stoessel, en un asado”, relató el periodista.

Incluso aseguró que él mismo había sido invitado a esa reunión, aunque decidió no asistir. A partir del relato que posteriormente le habría hecho su amiga, Riva Roy afirmó que allí se habría producido el encuentro con el futbolista.

Por el momento, se trata de la versión expuesta públicamente por Santiago Riva Roy y no de un acuerdo confirmado por Leandro Paredes o Camila Galante.

     

 

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