La mujer que estuvo con Leandro Paredes contó detalles sobre su encuentro íntimo

“Ahora, también, estuviste con una amiga mía, es así”, lanzó el periodista mirando directamente a cámara y dirigiéndose a Paredes.

El supuesto acuerdo entre Leandro Paredes y Camila Galante

De acuerdo con la versión que expuso Riva Roy, el presunto pacto también tendría un componente económico. El periodista aseguró que Paredes sostendría económicamente a familiares de Camila Galante y vinculó esa situación con la dinámica privada que, según él, mantendría el matrimonio.

Siempre de acuerdo con su relato, esta situación habría generado incluso tensiones dentro del entorno familiar del futbolista.

El periodista también aseguró que el tema habría provocado comentarios entre personas vinculadas a futbolistas de la Selección Argentina, aunque no aportó testimonios directos de ellas que permitieran corroborar esa versión.

Riva Roy contó además dónde habría ocurrido el supuesto encuentro entre su amiga y Paredes. Según afirmó, habría sido durante una reunión realizada en la casa de Fran Stoessel, hermano de Tini Stoessel.

“Mi amiga que estuvo con Paredes fue en la casa de Stoessel, en un asado”, relató el periodista.

Incluso aseguró que él mismo había sido invitado a esa reunión, aunque decidió no asistir. A partir del relato que posteriormente le habría hecho su amiga, Riva Roy afirmó que allí se habría producido el encuentro con el futbolista.

Por el momento, se trata de la versión expuesta públicamente por Santiago Riva Roy y no de un acuerdo confirmado por Leandro Paredes o Camila Galante.