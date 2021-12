Por su parte, el conductor del ciclo matutino, Antonio Laje, reflexionó: “La diferencia entre esos chiquitos y los tuyos –o los míos- es que tuvieron la suerte distinta de dónde nacieron. Si nosotros como Estado no entendemos que sí queremos tener un futuro que tenemos que meternos de lleno en sacar al 60% de los chicos de menos de 17 años en pobreza”.

Continuó, “si no se empieza a buscarle un futuro a los chicos, estamos perdidos. De hecho estamos perdidos como país. Está detonado y no es casual. No hay ni una sola variable que funcione ni una prioridad que se tenga”.

“Lo único que estamos viendo es que el Estado está para dar planes y que éstos se conviertan en votos. No se está ocupando en absolutamente de nada. Esto que mostramos es lapidario. Los políticos están en otra cosa, en las elecciones de 2023 o en regalar viajes de egresados. Otros ocupados en dar planes sociales, para que tal o cual grupo vaya hacia ese lado. Mientras tanto, esta es la Argentina que tenemos. No sé cuándo vamos a reaccionar”, concluyó Laje.