Cobraba una jubilación y una pensión y lideraba una banda que clonaba tarjetas de crédito y débito

La División Cibercriminal AMBA Sur de la Policía de la provincia de Buenos Aires comenzó a investigar bajo las órdenes del fiscal Ernesto Daniel Ichazo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Berazategui.

¿Cómo operaba la banda que clonaba tarjetas de crédito y débito?

La banda lograba duplicar las tarjetas a través de maniobras conocidas como "skimming", que consiste en extraer y copiar los datos de la tarjeta de débito en los cajeros con falsas boquillas, o las de crédito en el punto de venta y usar esos datos para crear tarjetas mellizas para comprar artículos o vaciar las cuentas bancarias.

Tras relevar todas las cámaras de seguridad, tanto municipales como privadas y de bancos, se obtuvieron las fisonomías de los investigados y se identificaron los vehículos en los que se desplazaban, por lo que se iniciaron tareas de seguimiento hasta obtener las pruebas suficientes para pedir las detenciones.

La banda lograba duplicar las tarjetas a través de maniobras conocidas como "skimming".

Al ser identificados cuatro sospechosos, todos relacionados entre sí, fueron allanados sus domicilios y quedaron detenidos.

En los allanamientos, realizados en el partido de Quilmes, se secuestraron varios elementos informáticos con los que se presumen realizaban la copia de tarjetas, como así también prendas de ropa con las que quedaron filmados en cajeros automáticos, 21 teléfonos celulares, cinco notebooks, una tablet, una computadora All In One, dos discos rígidos, un posnet inalámbrico y una suma en efectivo cercana a los 403.000 pesos, entre otros elementos.

Los detenidos son de nacionalidad argentina y venezolana, y quedaron alojados en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes a disposición del fiscal Ichazo para su declaración indagatoria.

El principal implicado en la lista es Jorge Raúl Spaliansky, detenido en la calle 115 de Berazategui. Hincha fanático del automovilismo, tiene 68 años: sus registros revelaron que cobra una jubilación y una pensión y tiene antecedentes penales. Registra un viejo DNI número 60 millones, que el Servicio Penitenciario Federal le tramita a detenidos cuando no tienen los suyos.

Las fuentes agregaron que al margen de los hechos que se les imputa en Berazategui, los mismos imputados ahora están siendo investigados por una serie de estafas del mismo tipo ocurridas en los partidos de La Plata, Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown, Lomas de Zamora y Avellaneda.