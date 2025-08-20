En vivo Radio La Red
Policiales
narco
Fiesta
CONMOCIÓN

Revelación: el último video con vida de Esther antes de su brutal femicidio por un capo narco

La grabación de Esther fue difundida por su hermana. La joven de 22 años fue atacada y asesinada tras rechazar a un jefe del narcotráfico.

El caso de Esther Barroso dos Santos, de apenas 22 años, sacudió a Brasil por la violencia del crimen y el trasfondo de narcotráfico que lo rodea. Pero en las últimas horas, lo que multiplicó la indignación fue la difusión de un video en el que se la ve bailando y sonriendo en una fiesta funk, pocas horas antes de ser brutalmente asesinada.

Esther Barroso dos Santos, una joven de 22 años, fue secuestrada, abusada y golpeada hasta la muerte por orden de un narcotraficante.

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales por Stefany, su hermana, quien acompañó el video con un mensaje dirigido al principal sospechoso del femicidio: Bruno da Silva Loureiro, alias “Coronel”, un conocido narcotraficante de la facción criminal Terceiro Comando Puro (TCP).

“No solo arruinaste la vida de mi hermana, sino también la de mi familia. Mira lo feliz que estaba. ¡Maldito cobarde!”, escribió Stefany en Instagram, donde el video se viralizó en pocas horas y se convirtió en símbolo de un reclamo social más amplio contra los femicidios en Brasil.

Embed

La última noche de Esther con vida

Horas después, esa misma sonrisa quedaría apagada para siempre. Según testigos, el narcotraficante “Coronel” se le acercó durante la fiesta, intentó seducirla e incluso la invitó a retirarse con él. Ella se negó de manera firme.

El rechazo no fue tolerado. De acuerdo con vecinos, el capo narco ordenó a su gente que la sacaran por la fuerza. Minutos más tarde, varios hombres la arrastraron fuera de la fiesta hacia un lugar apartado, donde comenzó su calvario.

Narco y Esther
La familia de Esther apunta contra Bruno da Silva Loureiro, alias “Coronel”, un conocido narcotraficante de la facción criminal Terceiro Comando Puro (TCP).

Una tortura convertida en mensaje de poder

Según las pericias posteriores, Esther fue golpeada hasta quedar desfigurada y abusada sexualmente. El Instituto Médico Forense (IML) confirmó que el abuso se produjo antes de la golpiza final.

El cuerpo fue abandonado en la puerta de su casa, en el barrio de Vila Aliança. La brutalidad del crimen fue interpretada por los investigadores como un mensaje de control mafioso: así terminan las mujeres que se atreven a rechazar a un jefe narco.

Su familia, al encontrarla en la entrada del hogar, intentó trasladarla de urgencia al Hospital Albert Schweitzer de Realengo, pero ya había muerto.

El dolor de la familia

En otro posteo, escribió: “Entregaron a mi hermana desfigurada y sin vida. Arruinaste a mi familia. Ella soñaba con ser madre, con casarse. Y ahora, ¿qué hago con mi vida sin ti?”.

Los sueños que quedaron truncos

Carta de Esther
Esther había escrito en un cuaderno sus objetivos para 2025.

Esther había escrito en un cuaderno sus objetivos para 2025. Los había definido como “el mejor año de su vida”. Sus metas eran simples, pero llenas de esperanza: terminar la escuela, hacer tres cursos, adoptar un perro, enfocarse en el gimnasio y agradecer a Dios todos los días.

La joven también estaba tramitando su licencia de conducir y se preparaba para mudarse a un nuevo departamento. “Ella tenía tantos sueños… Quería estudiar, trabajar, cambiar su vida. Eso se lo arrebataron de la manera más cruel”, lamentó una amiga cercana en diálogo con el portal g1.

El principal sospechoso

El hombre identificado como autor del crimen es Bruno da Silva Loureiro, alias “Coronel”, miembro del TCP y jefe narco en las comunidades de Muquiço y Vila Aliança. Tiene un extenso historial criminal: tráfico de drogas, homicidios, robos, portación ilegal de armas y lesiones.

Hasta el momento permanece prófugo. La División de Homicidios Capitales (DHC) está a cargo de la investigación, pero fuentes policiales reconocen que su captura es difícil debido al poder territorial que ejerce y la red de protección que lo rodea.

Una estadística alarmante

El asesinato de Esther no es un hecho aislado. Brasil registró en 2024 un promedio de cuatro femicidios por día, alcanzando 1.459 víctimas. Desde que el delito fue tipificado en 2015, más de 11.800 mujeres fueron asesinadas en el país por motivos de género.

En Río de Janeiro, los femicidios vinculados al narcotráfico tienen un patrón común: las mujeres son utilizadas como “territorio de poder” y su rechazo a los capos suele desencadenar represalias brutales.

El reclamo social

La difusión del video de Esther provocó indignación en redes sociales y movilizó a colectivos feministas. “El caso de Esther no es solo un femicidio. Es también un crimen mafioso que busca disciplinar a toda la comunidad”, señalaron desde una organización de mujeres de Río.

La sensación de impunidad, al no haber aún detenidos, acrecienta el dolor de su familia y el miedo de los vecinos. La indignación popular crece al ritmo de un pedido de justicia que ya traspasó fronteras y volvió a poner en agenda la pregunta: ¿cómo proteger a las mujeres en territorios controlados por narcos?

Esther como símbolo

Hoy, el video en el que baila antes de morir se convirtió en símbolo. Allí está Esther, sonriente, libre, sin imaginar que esa noche sería la última de su vida. Su imagen quedó grabada en la memoria colectiva como testimonio del contraste brutal entre la alegría de vivir y la violencia que la arrebató.

Ese registro íntimo, convertido en documento público por su hermana, resume no solo la tragedia personal de una familia, sino también la crueldad de un sistema que permite que el poder narco siga cobrando vidas impunemente.

