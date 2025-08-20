Revelación: el último video con vida de Esther antes de su brutal femicidio por un capo narco.

El rechazo no fue tolerado. De acuerdo con vecinos, el capo narco ordenó a su gente que la sacaran por la fuerza. Minutos más tarde, varios hombres la arrastraron fuera de la fiesta hacia un lugar apartado, donde comenzó su calvario.

Narco y Esther La familia de Esther apunta contra Bruno da Silva Loureiro, alias “Coronel”, un conocido narcotraficante de la facción criminal Terceiro Comando Puro (TCP).

Una tortura convertida en mensaje de poder

Según las pericias posteriores, Esther fue golpeada hasta quedar desfigurada y abusada sexualmente. El Instituto Médico Forense (IML) confirmó que el abuso se produjo antes de la golpiza final.

El cuerpo fue abandonado en la puerta de su casa, en el barrio de Vila Aliança. La brutalidad del crimen fue interpretada por los investigadores como un mensaje de control mafioso: así terminan las mujeres que se atreven a rechazar a un jefe narco.

Su familia, al encontrarla en la entrada del hogar, intentó trasladarla de urgencia al Hospital Albert Schweitzer de Realengo, pero ya había muerto.

El dolor de la familia

En otro posteo, escribió: “Entregaron a mi hermana desfigurada y sin vida. Arruinaste a mi familia. Ella soñaba con ser madre, con casarse. Y ahora, ¿qué hago con mi vida sin ti?”.

Los sueños que quedaron truncos

Carta de Esther Esther había escrito en un cuaderno sus objetivos para 2025.

Esther había escrito en un cuaderno sus objetivos para 2025. Los había definido como “el mejor año de su vida”. Sus metas eran simples, pero llenas de esperanza: terminar la escuela, hacer tres cursos, adoptar un perro, enfocarse en el gimnasio y agradecer a Dios todos los días.

La joven también estaba tramitando su licencia de conducir y se preparaba para mudarse a un nuevo departamento. “Ella tenía tantos sueños… Quería estudiar, trabajar, cambiar su vida. Eso se lo arrebataron de la manera más cruel”, lamentó una amiga cercana en diálogo con el portal g1.

El principal sospechoso

El hombre identificado como autor del crimen es Bruno da Silva Loureiro, alias “Coronel”, miembro del TCP y jefe narco en las comunidades de Muquiço y Vila Aliança. Tiene un extenso historial criminal: tráfico de drogas, homicidios, robos, portación ilegal de armas y lesiones.

Hasta el momento permanece prófugo. La División de Homicidios Capitales (DHC) está a cargo de la investigación, pero fuentes policiales reconocen que su captura es difícil debido al poder territorial que ejerce y la red de protección que lo rodea.

Una estadística alarmante

El asesinato de Esther no es un hecho aislado. Brasil registró en 2024 un promedio de cuatro femicidios por día, alcanzando 1.459 víctimas. Desde que el delito fue tipificado en 2015, más de 11.800 mujeres fueron asesinadas en el país por motivos de género.

En Río de Janeiro, los femicidios vinculados al narcotráfico tienen un patrón común: las mujeres son utilizadas como “territorio de poder” y su rechazo a los capos suele desencadenar represalias brutales.

El reclamo social

La difusión del video de Esther provocó indignación en redes sociales y movilizó a colectivos feministas. “El caso de Esther no es solo un femicidio. Es también un crimen mafioso que busca disciplinar a toda la comunidad”, señalaron desde una organización de mujeres de Río.

La sensación de impunidad, al no haber aún detenidos, acrecienta el dolor de su familia y el miedo de los vecinos. La indignación popular crece al ritmo de un pedido de justicia que ya traspasó fronteras y volvió a poner en agenda la pregunta: ¿cómo proteger a las mujeres en territorios controlados por narcos?

Esther como símbolo

Hoy, el video en el que baila antes de morir se convirtió en símbolo. Allí está Esther, sonriente, libre, sin imaginar que esa noche sería la última de su vida. Su imagen quedó grabada en la memoria colectiva como testimonio del contraste brutal entre la alegría de vivir y la violencia que la arrebató.

Ese registro íntimo, convertido en documento público por su hermana, resume no solo la tragedia personal de una familia, sino también la crueldad de un sistema que permite que el poder narco siga cobrando vidas impunemente.