Iba en una camioneta robada, intentó atropellar a un policía y desencadenó un brutal tiroteo

persecucion

La persecución terminó de forma abrupta cuando el fugitivo perdió el control de la camioneta y chocó violentamente contra un camión Mercedes Benz que circulaba por la zona. El impacto dejó al conductor con un traumatismo de tórax, por lo que fue asistido en el lugar por personal del SAME.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Grierson, donde permanece internado bajo custodia policial. Los médicos confirmaron que sus heridas no revisten riesgo de vida.

La camioneta tenía pedido de secuestro

Tras reducir al sospechoso, los agentes verificaron los datos del vehículo. Descubrieron que la Toyota Hilux circulaba con una patente apócrifa y que, por número de chasis, había sido robada apenas unas horas antes en la localidad bonaerense de Lanús.

De este modo, la investigación inicial por “desobediencia y resistencia a la autoridad” se amplió a los delitos de “robo automotor” y “uso de documentación adulterada”.

Si bien la reacción policial quedó registrada como respuesta al intento de atropello contra los efectivos, el hecho abrió una serie de interrogantes en torno al procedimiento. El vehículo presentaba al menos 18 impactos de bala en distintas partes de la carrocería, lo que refleja la intensidad del enfrentamiento.

Fuentes judiciales señalaron que se buscará determinar si el uso de armas de fuego se ajustó a los protocolos vigentes y si la magnitud del operativo fue la adecuada en una zona de alto tránsito.

Intervención judicial

El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48, a cargo del juez Sánchez Sarmiento, y de la Fiscalía 29, encabezada por el fiscal Lucio Herrera. Ambos dispusieron la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA) para llevar adelante las pericias balísticas y mecánicas.

Los investigadores trabajan ahora en dos frentes: por un lado, esclarecer el accionar del sospechoso y su posible vinculación con bandas dedicadas al robo de camionetas en el Conurbano bonaerense; y por otro, evaluar el desempeño policial durante la persecución y tiroteo.

persecusion

Robo de camionetas, un delito en aumento

El caso se enmarca en una problemática creciente: el robo de camionetas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según datos oficiales, las Toyota Hilux y las Volkswagen Amarok se encuentran entre los vehículos más sustraídos por las bandas dedicadas al desarme o la reventa ilegal en países limítrofes.

En este sentido, fuentes judiciales explicaron que la camioneta robada en Lanús podría haber sido destinada a una organización de “exportación ilegal” de autopartes. Sin embargo, esa hipótesis aún está bajo investigación.

Una madrugada de tensión y un detenido, bajo custodia

Los vecinos de la zona relataron que la madrugada estuvo marcada por el sonido de los disparos y el despliegue de móviles policiales en las autopistas Cámpora y Dellepiane. “Se escuchaban tiros como si fuera una guerra”, describió un testigo que circulaba en otro vehículo al momento del enfrentamiento.

La circulación quedó interrumpida durante varias horas hasta que los peritos finalizaron las tareas de recolección de pruebas. Recién hacia la madrugada del martes se restableció el tránsito normal en la zona.

El conductor de la Hilux permanece internado en el Hospital Grierson. Según informaron fuentes policiales, será trasladado a una dependencia federal una vez que reciba el alta médica. En paralelo, se espera que declare ante la Justicia en los próximos días.