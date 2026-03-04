La Peña de Morfi 2026: por qué Soledad no arregló, quiénes suenan para la conducción y fecha de debut

soledad pastorutti 2.jpg

Cuándo debuta La Peña de Morfi 2026 en Telefe

Lo cierto es que, según pudo averiguar PrimiciasYa, está más cerca de volver Diego Leuco que Lizy Tagliani. El periodista tiene reunión en estos días para definir su futuro mientras que la actriz y humorista estaría para otro proyecto del canal, que podría ser el regreso de El precio justo. Cabe destacar que Lizy tiene contrato con Telefe y Diego no, por lo cual ella podría ser la conductora de cualquier programa.

Mientras se define qué pasará con La Peña de Morfi, sí se sabe que la fecha del debut confirmada es la del domingo 12 de abril y no en marzo como salió en la promo. El ciclo durará tres horas, menos tiempo que otros años, e iría de 13 a 16 aunque puede variar según las necesidades de programación.

Además, según la información que maneja este portal, otros nombres femeninos que barajan para la conducción serían el de Laurita Fernández y también el de Carina Zampini. Pero por ahora no hay nada confirmado ya que tampoco descartan del todo que siga Lizy o que únicamente quede Diego Leuco al mando del programa junto al equipo de cocina de Santi Giorgini y los humoristas de siempre. En breve se define todo.