La Peña de Morfi 2026: por qué Soledad no arregló, quiénes suenan para la conducción y fecha de debut
El ciclo creado por Gerardo Rozín cumple en 2026 sus primeros 10 años en la pantalla de Telefe. Y a pocas semanas de su vuelta,La Peña de Morfiaún no tiene conductores confirmados y las versiones sobre internas y negociaciones inconclusas se multiplicaron en las últimas horas.
Hace unos días, se dijo que Soledad Pastorutti iba a conducir el programa musical pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y ella no será la nueva animadora. Hasta se contó que La Sole pidió 80.000 dólares por mes, cosa que desmintieron desde el canal de las pelotas.
Si bien Telefe pensó en Soledad, su incorporación se hizo imposible al menos por este año ya que ella tiene una gira prevista y no estará en el país durante los meses de abril y junio. Tampoco el canal quiere que el ciclo se grabe ya que siempre se emitió en vivo con temas de actualidad y siguiendo el minuto a minuto de Gran Hermano con las últimas novedades. Es posible que se intente con Pastorutti para el 2027.
Y dado que ya están promocionando el regreso del clásico de los domingos, en la promo de Telefe no aparecen Lizy Tagliani ni Diego Leuco. De hecho, hasta salen Santiago Giorgini y los humoristas del ciclo, pero no los conductores que estuvieron hasta diciembre de 2025.
Cuándo debuta La Peña de Morfi 2026 en Telefe
Lo cierto es que, según pudo averiguar PrimiciasYa,está más cerca de volver Diego Leuco que Lizy Tagliani. El periodista tiene reunión en estos días para definir su futuro mientras que la actriz y humorista estaría para otro proyecto del canal, que podría ser el regreso de El precio justo. Cabe destacar que Lizy tiene contrato con Telefe y Diego no, por lo cual ella podría ser la conductora de cualquier programa.
Mientras se define qué pasará con La Peña de Morfi, sí se sabe que la fecha del debut confirmada es la del domingo 12 de abril y no en marzo como salió en la promo. El ciclo durará tres horas, menos tiempo que otros años, e iría de 13 a 16 aunque puede variar según las necesidades de programación.
Además, según la información que maneja este portal, otros nombres femeninos que barajan para la conducción serían el de Laurita Fernández y también el de Carina Zampini. Pero por ahora no hay nada confirmado ya que tampoco descartan del todo que siga Lizy o que únicamente quede Diego Leuco al mando del programa junto al equipo de cocina de Santi Giorgini y los humoristas de siempre. En breve se define todo.