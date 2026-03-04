El misterioso e innovador tratamiento que Susana Giménez hizo en España: "Esplendida"

Ximena Capristo aclaró que el video en cuestión corresponde a una publicidad del 14 de enero, antes de que viajara a Madrid. Volviendo al tratamiento, sumó: “Fue a eso. Como sufre de dolores de espalda y de cadera —acá se hace tratamientos para el dolor—, fue a Madrid, a una clínica a la que van los mega, con una máquina que no sé cuál es, pero vino nueva ”.

Cómo fue el encuentro entre Susana Giménez y su fan en Madrid

Durante su estadía en Madrid, Susana Giménez sumó una anécdota inesperada que rápidamente se volvió viral. En medio de sus recorridas por la ciudad, la conductora se encontró cara a cara con, Santiago Carbonari, un admirador que llevó su fanatismo a otro nivel: tiene tatuado su rostro en la pierna.

Fue la propia Susana quien mostró el momento en redes sociales. En el video se la ve sorprendida, mirando el diseño y reaccionando sin filtro: “¡No lo puedo creer! ¡Qué genialidad!”. El retrato, realizado en blanco y negro, ocupa buena parte del muslo izquierdo del joven y la muestra con una de sus poses más icónicas, apoyando la mano en el mentón. Según le contó el fanático, se lo hizo en Argentina hace aproximadamente cinco años.

El encuentro, que se dio en una escalera y de manera totalmente casual, terminó convirtiéndose en una escena divertida y descontracturada. Susana se mostró divertida, agradecida y hasta halagada por el gesto extremo de admiración.

Como si eso no alcanzara, la diva también recibió otro regalo particular: un plato intervenido con una ilustración suya. En la pieza aparece con un vestido rojo brillante y guantes largos, rodeada de detalles en blanco, negro y dorado. Entre risas, compartió la imagen y comentó: “Gracias, encima del tatuaje me hicieron este plato”.