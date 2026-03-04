El misterioso e innovador tratamiento que Susana Giménez hizo en España: "Esplendida"

Tras una estadía de un mes en España, Susana Giménez volvió al país y no perdió tiempo. Apenas aterrizó en Buenos Aires, organizó un encuentro íntimo con su círculo más cercano para ponerse al día y celebrar el regreso.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Yanina Latorre sorprendió al revelar que Susana Giménez habría pasado por una exclusiva clínica en Madrid para realizarse un tratamiento innovador y poco conocido.
Tras una estadía de un mes en España, Susana Giménez volvió al país y no perdió tiempo. Apenas aterrizó en Buenos Aires, organizó un encuentro íntimo con su círculo más cercano para ponerse al día y celebrar el regreso.
Su viaje a Madrid fue para festejar su cumpleaños número 82, pero también renovar su figura en un centro que parece que es revolucionario y van grandes artistas de todo el mundo. Yanina Latorre habló del tema y remarcó: “Hizo un tratamiento de un mes. Esplendida apareció. No fue estético, es de bienestar, como ella se operó las caderas ”.
Y luego sacó a la luz: “Hay una máquina nueva en Madrid a la que vas todos los días durante un mes. Se hizo todo un tratamiento y dicen que vino nueva, espléndida y que no le duele nada”.
Luego de contar que Laura Ubfal dio a conocer videos de la diva de los teléfonos tras el tratamiento, agregó: “Apareció una Susana Giménez divina… en traje de baño y está impecable”.
Ximena Capristo aclaró que el video en cuestión corresponde a una publicidad del 14 de enero, antes de que viajara a Madrid. Volviendo al tratamiento, sumó: “Fue a eso. Como sufre de dolores de espalda y de cadera —acá se hace tratamientos para el dolor—, fue a Madrid, a una clínica a la que van los mega, con una máquina que no sé cuál es, pero vino nueva ”.
Durante su estadía en Madrid, Susana Giménez sumó una anécdota inesperada que rápidamente se volvió viral. En medio de sus recorridas por la ciudad, la conductora se encontró cara a cara con, Santiago Carbonari, un admirador que llevó su fanatismo a otro nivel: tiene tatuado su rostro en la pierna.
Fue la propia Susana quien mostró el momento en redes sociales. En el video se la ve sorprendida, mirando el diseño y reaccionando sin filtro: “¡No lo puedo creer! ¡Qué genialidad!”. El retrato, realizado en blanco y negro, ocupa buena parte del muslo izquierdo del joven y la muestra con una de sus poses más icónicas, apoyando la mano en el mentón. Según le contó el fanático, se lo hizo en Argentina hace aproximadamente cinco años.
El encuentro, que se dio en una escalera y de manera totalmente casual, terminó convirtiéndose en una escena divertida y descontracturada. Susana se mostró divertida, agradecida y hasta halagada por el gesto extremo de admiración.
Como si eso no alcanzara, la diva también recibió otro regalo particular: un plato intervenido con una ilustración suya. En la pieza aparece con un vestido rojo brillante y guantes largos, rodeada de detalles en blanco, negro y dorado. Entre risas, compartió la imagen y comentó: “Gracias, encima del tatuaje me hicieron este plato”.