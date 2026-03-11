Palermo: una mujer trans alcoholizada atropelló a una policía, chocó un patrullero y terminó detenida

Embed

Cuando la mujer arrancó el auto para huir, una inspectora se encontraba al costado del vehículo, pese a la advertencia de otro policía. En ese momento, la conductora aceleró y terminó atropellando a la agente, que cayó al suelo, mientras el vehículo se daba a la fuga por la calle Andrés Bello.

La huida, sin embargo, duró poco. A unos 800 metros del lugar del primer incidente chocó contra la parte trasera de un patrullero. Tras el impacto, los policías lograron reducirla y detenerla, aunque durante el procedimiento otro efectivo también resultó lesionado debido a la resistencia de la conductora. El episodio ocurrió apenas pasadas las 5 de la madrugada.

Los policías heridos fueron trasladados al hospital

Según la Policía de la Ciudad, los dos agentes heridos fueron asistidos por personal del SAME y trasladados al Hospital Rivadavia. Ambos presentaban politraumatismos, aunque se encuentran fuera de peligro.

Por disposición de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal Tamara Cristini, se ordenó:

La detención de la conductora

El secuestro del vehículo involucrado

La apertura de una causa por lesiones y resistencia a la autoridad

Otro episodio de violencia contra agentes de tránsito

Un hecho similar ocurrió semanas atrás en la Ciudad de Buenos Aires, cuando un conductor de cuatriciclo embistió a dos agentes de Tránsito en el barrio de Parque Chacabuco.

El incidente se produjo el jueves 19 de febrero cerca de las 13.30, en la intersección de avenida Cobo y Viel, cuando los inspectores intentaron detener al conductor por realizar maniobras peligrosas en medio del tránsito y circular sin casco.

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Oeste, con intervención del auxiliar fiscal Dr. Gatusso. La investigación fue caratulada como presunta infracción al artículo 239 del Código Penal, que sanciona con penas de hasta un año de prisión a quien resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.