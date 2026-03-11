Palermo: una mujer trans alcoholizada atropelló a una policía, chocó un patrullero y terminó detenida
El episodio comenzó cuando agentes de la Comisaría Vecinal 14C detectaron un vehículo que circulaba de manera zigzagueante. Los agentes heridos fueron asistidos por personal del SAME y trasladados al Hospital Rivadavia.
Una mujer trans se resistió a un control de alcoholemia, atropelló a una policía y chocó con un patrullero.
Una mujer trans de 45 años fue detenida en la madrugada de este miércoles en los Bosques de Palermo luego de protagonizar una peligrosa secuencia que incluyó la agresión a una inspectora de la Policía de la Ciudad, una fuga en auto y un choque contra un patrullero. Dos efectivos resultaron heridos y debieron ser trasladados al hospital.
El episodio comenzó cuando agentes de la Comisaría Vecinal 14C detectaron un vehículo que circulaba de manera zigzagueante en la intersección de las avenidas Valentín Alsina y Ernesto Tornquist, en la Ciudad de Buenos Aires. Tras advertir la conducción peligrosa, los efectivos lograron interceptar el automóvil y hacer descender a la conductora, identificada como Beatriz, de 45 años.
La mujer se encontraba visiblemente alcoholizada y vestía solo lencería al momento del control. En un primer momento solicitó ser asistida por personal femenino, pero cuando los agentes intentaron identificarla se tornó agresiva.
En medio de la discusión, registrada en un video tomado por uno de los policías, la mujer increpó a los efectivos. En las imágenes se la escucha decir: “Vos no te metás”, mientras discutía con los agentes y le preguntó a una de las oficiales: “¿Por qué me pegás?”. Acto seguido, volvió a subirse al vehículo para escapar del lugar.
Embed
Cuando la mujer arrancó el auto para huir, una inspectora se encontraba al costado del vehículo, pese a la advertencia de otro policía. En ese momento, la conductora aceleró y terminó atropellando a la agente, que cayó al suelo, mientras el vehículo se daba a la fuga por la calle Andrés Bello.
La huida, sin embargo, duró poco. A unos 800 metros del lugar del primer incidente chocó contra la parte trasera de un patrullero. Tras el impacto, los policías lograron reducirla y detenerla, aunque durante el procedimiento otro efectivo también resultó lesionado debido a la resistencia de la conductora. El episodio ocurrió apenas pasadas las 5 de la madrugada.
Los policías heridos fueron trasladados al hospital
Según la Policía de la Ciudad, los dos agentes heridos fueron asistidos por personal del SAME y trasladados al Hospital Rivadavia. Ambos presentaban politraumatismos, aunque se encuentran fuera de peligro.
Por disposición de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal Tamara Cristini, se ordenó:
La detención de la conductora
El secuestro del vehículo involucrado
La apertura de una causa por lesiones y resistencia a la autoridad
Otro episodio de violencia contra agentes de tránsito
Un hecho similar ocurrió semanas atrás en la Ciudad de Buenos Aires, cuando un conductor de cuatriciclo embistió a dos agentes de Tránsito en el barrio de Parque Chacabuco.
El incidente se produjo el jueves 19 de febrero cerca de las 13.30, en la intersección de avenida Cobo y Viel, cuando los inspectores intentaron detener al conductor por realizar maniobras peligrosas en medio del tránsito y circular sin casco.
El caso quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Oeste, con intervención del auxiliar fiscal Dr. Gatusso. La investigación fue caratulada como presunta infracción al artículo 239 del Código Penal, que sanciona con penas de hasta un año de prisión a quien resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.