Ángel de Brito reveló qué encontraron los médicos en Mirtha Legrand tras su internación: "Batería de..."

En lo que respecta a su programa en eltrece, en principio, la seguiría reemplazando su nieta, Juana Viale, a quien se vio ingresando a la clínica según difundieron en el programa que conduce Ángel.

Qué dijo la familia de Mirtha Legrand

Además del parte médico, desde el sanatorio Mater Dei también compartieron un mensaje de la familia de Mirtha Legrand, quienes agradecieron las muestras de preocupación recibidas desde que se conoció la internación de la conductora.

En medio de la expectativa por su evolución y a la espera de nuevas novedades sobre su estado de salud, destacaron especialmente el respeto y el cariño que recibió la diva en las últimas horas: "Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha".

La Chiqui atraviesa este momento acompañada de sus afectos más cercanos, que siguen de cerca cada novedad sobre su recuperación.