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Ángel de Brito reveló qué encontraron los médicos en Mirtha Legrand tras su internación: "Batería de..."

Ángel de Brito se refirió al estado de salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada en el sanatorio Mater Dei por una neumopatía.

19 sept 2026, 17:49
Ángel de Brito reveló qué encontraron los médicos en Mirtha Legrand tras su internación: Batería de...

Ángel de Brito reveló qué encontraron los médicos en Mirtha Legrand tras su internación: "Batería de..."

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Ángel de Brito contó algunas novedades de última hora acerca de Mirtha Legrand, quien permanece internada en el sanatorio Mater Dei tras ser ingresada por un cuadro de neumopatía.

El 19 de septiembre por la tarde, el periodista brindó detalles sobre la evolución de la conductora y señaló que, de acuerdo con la información que recibió, presentó una leve mejoría. Además, explicó que los médicos lograron identificar la bacteria que habría provocado el cuadro y comenzaron un tratamiento específico para combatir la infección.

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"Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación", informó el conductor en X al referirse a las últimas novedades sobre el estado de salud de Mirtha.

Ayer, a pocas horas de su internación, desde la institución brindaron el primer parte médico y señalaron que Mirtha estaba recibiendo los tratamientos correspondientes. Además, informaron que el lunes se darían a conocer nuevas novedades sobre la salud de la Chiqui.

En lo que respecta a su programa en eltrece, en principio, la seguiría reemplazando su nieta, Juana Viale, a quien se vio ingresando a la clínica según difundieron en el programa que conduce Ángel.

Qué dijo la familia de Mirtha Legrand

Además del parte médico, desde el sanatorio Mater Dei también compartieron un mensaje de la familia de Mirtha Legrand, quienes agradecieron las muestras de preocupación recibidas desde que se conoció la internación de la conductora.

En medio de la expectativa por su evolución y a la espera de nuevas novedades sobre su estado de salud, destacaron especialmente el respeto y el cariño que recibió la diva en las últimas horas: "Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha".

La Chiqui atraviesa este momento acompañada de sus afectos más cercanos, que siguen de cerca cada novedad sobre su recuperación.

     

 

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