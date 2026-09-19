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Axel Kicillof encabezó el encuentro nacional del MDF: "Una historia nueva, distinta y mejor"

El gobernador bonaerense cerró el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda, con representantes de distintas provincias. Con críticas a Javier Milei, pidió construir una nueva mayoría.

El gobernador bonaerense

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó un plenario federal este sábado y lanzó su candidatura presidencial. (Foto: NA)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerró este sábado el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Avellaneda, donde profundizó la expansión nacional de su espacio político con la mirada puesta en el escenario electoral de 2027. Con críticas a Javier Milei, pidió construir una nueva mayoría y avanzar con un proyecto “federal, productivo y con eje en la justicia social”.

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Bajo la consigna “A organizar la esperanza”, el encuentro se desarrolló en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico y reunió a dirigentes, militantes y representantes llegados desde distintos puntos del país. Durante la jornada se realizaron mesas de debate sobre educación, salud, trabajo, producción, ciencia, seguridad, obra pública, juventudes y otras áreas.

El encuentro significó un nuevo paso en la intención del MDF de extender su estructura política más allá de la provincia de Buenos Aires. En la previa, dirigentes cercanos al gobernador habían impulsado públicamente una eventual candidatura presidencial, aunque desde el espacio evitaron formalizar un lanzamiento durante el plenario.

“Nos mueve una convicción: no hay solución provincial para la tragedia nacional. Por eso hay que hablar con gobernadores y representantes de todos los sectores”, sostuvo Kicillof durante su discurso. En ese sentido, planteó que la construcción política deberá extenderse por todo el territorio: “No me interesa una construcción a control remoto: tenemos que escuchar, sumar y organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina”.

La militancia del MDF cant&oacute; "Axel Presidente" en el plenario federal encabezado por el gobernador bonaerense. (Foto: NA)

La militancia del MDF cantó "Axel Presidente" en el plenario federal encabezado por el gobernador bonaerense. (Foto: NA)

Durante su discurso, Kicillof concentró buena parte de sus críticas en el gobierno de Javier Milei y sostuvo que el próximo año será necesario modificar el rumbo económico del país. El gobernador llamó a “recuperar el orgullo y la convicción” y aseguró que, desde su perspectiva, el problema “no es la Argentina, sino que es Javier Milei”.

Hay que resistir, hay que luchar y hay que aguantar porque falta menos para terminar con esta pesadilla”, expresó. El mandatario bonaerense también cuestionó la relación de la administración nacional con las provincias y reclamó la reconstrucción de un “verdadero federalismo”, acompañado por inversiones en infraestructura y mayores oportunidades en todo el territorio.

Nuestro país debe tener un proyecto argentino, pensado para la Argentina, por los argentinos y en beneficio de nuestro pueblo. Ese proyecto debe ser de desarrollo, federal, productivo y con eje en la justicia social”, afirmó.

El Movimiento Derecho al Futuro busca ampliar su estructura nacional

El plenario de Avellaneda representó uno de los movimientos más importantes del MDF para consolidar una estructura política de alcance nacional desde la creación del espacio. La convocatoria llegó después de una serie de encuentros territoriales realizados en la provincia de Buenos Aires y buscó incorporar representantes de otras jurisdicciones a la discusión política y programática.

El movimiento se produce, además, en medio de las discusiones internas que atraviesan al peronismo y las diferencias entre el sector alineado con Kicillof y La Cámpora. En ese contexto, el encuentro funcionó también como una demostración de la capacidad de movilización y expansión territorial del MDF.

Kicillof junto a la vicegobernadora Ver&oacute;nica Magario. (Foto: NA)

Kicillof junto a la vicegobernadora Verónica Magario. (Foto: NA)

Kicillof insistió en que la construcción de su espacio debe realizarse “desde abajo, a la luz del día y de cara a la sociedad” y buscó despejar la idea de que el armado tenga como objetivo confrontar con otros sectores del peronismo. “No se construye contra nadie del campo popular, se construye para el pueblo y sus necesidades”, afirmó.

El mensaje de Kicillof para construir una “nueva mayoría”

Sobre el final de su intervención, el gobernador bonaerense llamó a ampliar la base política del espacio y planteó la necesidad de conformar una “nueva mayoría” con representación federal. La estrategia del MDF apunta a combinar la estructura territorial construida en Buenos Aires con dirigentes y organizaciones de otras provincias, en momentos en que distintos sectores del peronismo comienzan a posicionarse de cara a las elecciones de 2027.

Kicillof cerró su discurso con una definición sobre el objetivo político que busca imprimirle al movimiento. “No vengo a invitarlos solamente a organizarnos para ganarle a Milei, sino para empezar una historia nueva, distinta y mejor. Ese futuro no lo va a construir un dirigente: lo tenemos que hacer entre todos”, sostuvo. Y concluyó: “Pienso en un futuro digno, en paz. Ese es nuestro compromiso y nos pusimos en movimiento para construirlo”.

En pocas palabras

  • Axel Kicillof encabezó el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda, llamando a construir una nueva mayoría.
  • El gobernador criticó la gestión de Javier Milei y propuso un proyecto federal, productivo y con justicia social.
  • El encuentro buscó expandir la estructura nacional del MDF y consolidar una base política de cara a futuras elecciones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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