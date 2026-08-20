Rodrigo Lussich contó la historia de la estafa de Fernando Cerimedo a su familia: "Situación muy dolorosa"

"Empezó a averiguar para comprar con los primeros y únicos ahorros de mi familia que teníamos en ese entonces porque somos gente humilde y no venimos de familia de dinero. Nosotros cuando llegamos a la Argentina vendíamos café en la calle y después mi familia compró una chacra en Pilar y ahí siguen viviendo. Mi mamá se casó con un argentino y de ese matriminio nació mi hermana más chica, Lucía", contó sobre su historia.

Cómo sucedió la estafa de Fernando Cerimedo a la familia de Rodrigo Lussich

Rodrigo Lussich remarcó que por esos años su familia tenía intenciones de adquirir una propiedad en Mar del Plata y ahí se contactan a Fernando Cerimedo.

"Llegan a Fernando Cerimedo que les ofrece un departamento en Mar del Plata en la Avenida Luro, donde él tenía una parada de taxis y un negocio. Logran avanzar en la venta del departamento y mi familia tenían los 35 mil dólares que era todo el ahorro para comprar lo que valía ese departamento chico", recordó el conductor.

Y reveló sobre el método de engaño: "Comete la estafa en 2012 vendiendo el departamento a familia a través del boleto de compra-venta. En este caso él logró que confíen en él para anticiparle el dinero completo de la operación con ese boleto, que no era lo ideal, pero confiando en él. Mi mamá se instala en ese departamento y empiezan a demandarla gente a decir que el departamento era de ellos porque este señor lo había vendido con un boleto de compra-venta a mi mamá y con una escritura a otra gente, había hecho una doble venta".

"A mi mamá la desolajaron por ocupación del inmueble porque la titularidad la tenía otro en la escritura. Ella nunca recuperó la plata y a mi familia la desalojaron en 2012. Después empezó una historia larguísima de buscarlo, reclamarle y se escondía. Él decía que iba a devolver el dinero, clásicas excusas de un estafador: la plata nunca apareció y un día desapareció de los lugares donde solía frecuentar", comentó el conductor sobre el accionar de Cerimedo.

Y cerró aclarando que su familia nunca recuperó la plata del departamento: "La estafa para la víctima es algo psicológicamente feo. Pasaron los años, el juicio se hizo y se lo condenó con los años. La situación ha sido muy dolorosa para mi familia y la plata no se la devolvió a mi familia. El fallo fueron años de prisión en suspenso y devolver el dinero, que nunca lo hizo declarándose insolvente. Ojalá algún día se haga Justicia".