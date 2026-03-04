Él era casado, ella menor y había un bebé en camino: el romance prohibido de Andrea del Boca que escandalizó al país

Los cien días de Ana

Pero la cuestión es que de un día para el otro él la abandonó para vivir libremente su historia de amor con la hija del director televisivo Nicolás del Boca.

Y si bien a lo largo de los años circularon una infinidad versiones, una que quedó en el inconsciente colectivo fue aquella que aseguraba que fue Ana María Castro, nada menos que la mamá de Andrea, quien habría "entregado" su hija a José Luis Rodríguez, tal su verdadero nombre, según él mismo llegó a declarar públicamente. "Yo estaba en el camarín de ATC y entró la mamá y me dice: ‘José, te tengo que pedir un favor. Andrea llora todas las noches por vos. Invitala y desilusionala’”, aseguraría años más tarde Silvestre en una entrevista con Mauro Viale.

La realidad es que cada vez que el cantante se ha referido a su relación con Andrea del Boca, que duró hasta 1987, se desligó completamente del vínculo. "La invité a tomar un café, traté de desilusionarla pero fue al revés: se enganchó más. El único que sabía que salía con ella era mi representante, y él me aseguró que no contó nada. La que había hecho pública la noticia había sido la familia Del Boca, para mediatizar el tema y que se hablara del romance Andrea-Silvestre ”, disparó en su momento.

Y como si eso fuera poco, Silvestre llegó a asegurar que había sido Andrea quien lo había pedido a él como galán de la telenovela que protagonizaría, tras verlo en en la obra teatral Amor sin barres. Por aquel entonces, el músico habló de capricho por parte de la acriz, si bien admitió: “Fueron cuatro años divinos. Maravillosos. Lindísimos. Muchos momentos que quedarán en mi memoria para siempre. Era divina Andrea”.

"Ella era chica, pero era complicado por la situación porque el periodismo ya se había adelantado a promocionar la pareja. Para mí, Andrea era intocable", deslizó años después en PH Podemos Hablar (Telefe) al recordar la primera cita en Palermo, en “Villa Cariño, arriba del auto”, donde aseguró que tomaron algo, pero que "no pasó nada" porque "esa noche fue solo charla".

Silvestre dejó a su mujer a punto de dar a luz para oficializar su romance con Andrea de Boca

Claro que eso recién sería el comienzo de una serie de decisiones controvertidas en pos de la historia de amor, al menos para ella. La cuestión es que Silvestre abandonó a Déborah Ramos de un día para el otro, mientras cursaba el séptimo mes de embarazo del tercer hijo del matrimonio.

“Ella era chica, se enamoró por primera vez, es comprensible. Él, no: era grande, tenía 34 años, una mujer embarazada, una nena de un año y uno de tres. No estábamos separados”, recordaría Déborah en 2016, en Intrusos (América TV). Así como también confió que no sospechó nada hasta que el romance tomó estado público.

“Ellos hacían novela en ATC, la veía a ella, me acariciaba la panza. Un día la vi triste y le dije: '¿No estarás enamorada?'. Y después me enteré que se encerraban en el camarín y la madre de ella se quedaba en la puerta para que nadie entrara”, detalló por entonces Ramos.

La realidad es que a esa altura el romance era un verdadero secreto a voces, hasta que un buen día él se fue del hogar conyugal. “Me dijo que iba a hacer un show en Mendoza —recordó Déborah—. Se fue el viernes, vendría el domingo. Pero el lunes a la noche todavía no había venido. A la noche estaba lleno de periodistas y pensé que le había pasado algo, me miraban la panza y no me contestaban y una periodista me dijo: '¿No sabés? Se fue con Andrea del Boca'. Y yo me desperté en el sanatorio".

Fue así como nació Pablo, el tercer hijo de ambos, que Silvestre recién conocería un año más tarde porque en ese momento estaba haciendo teatro en México junto a Andrea del Boca.

Como si con eso no bastase, a lo largo de los cuatro años que duró su relación con la joven actriz, él apenas visitó a sus hijos un par de veces. Y en una de esas visitas golpeó a su ex, según ella mismo aseguró: "Me trompeó un día que venía a mi casa y yo le dije que no la dejara a Andrea del Boca en la puerta de mi casa con el auto”.

En tanto, mientras Andrea ganaba más y más popularidad al tiempo que se mostraba feliz junto a Silvestre, un día lo descubrió en una infidelidad. "Volví de Italia antes de lo previsto, le quise dar una sorpresa y, cuando entré al departamento, lo encontré en la cama con Verónica Vieyra...", supo confesar la actriz años después.

Como era de suponer, semejantes declaraciones enfurecieron al cantautor, que las calificó de "siniestras y mentirosas". “Yo a Andrea le había compuesto un disco. Con eso, hizo más de 40 shows en Italia, se alzó con más de 500.000 dólares y yo no vi un centavo...”, denunció entonces el músico y expuso su versión de los hechos: “Cuando Andrea volvió de Italia, le pedí que cortemos la relación. Yo no estaba enamorado de Andrea”.

Así las cosas, no conforme con negarla, el cantante declaró por entonces que Andrea sólo fue " un puente para salir de una relación que tuve con la madre de mis hijos, la señora Ramos”. Y sentenció displicente: “ Nunca estuve enamorado de ella, y se lo dije”. "Creo que ella se deslumbró con mi música, mi personaje... Se le mezcló el personaje de galán con el ser humano. Se le mezcló todo”, intentó justificarse.

Y como si algo le faltase a aquel controvertido vínculo, hace no mucho tiempo atrás surgió el mito de una hija perdida. Desde A la tarde (América TV), en 2022 fue Diego Esteves quien compartió fotografías de una joven fallecida en 2019 en Ucrania. Según relató el periodista, la chica murió convencida de que era fruto de la relación entre Silvestre y Andrea del Boca.

“Su nombre era Lesia Povarova y según la información que tenemos, nació en el año 1982”, detalló en ese momento el panelista sobre la teórica gestación de la que se había hablado en su momento mediáticamente. “Hay otras dos versiones de que (Andrea) habría perdido el embarazo o que (al bebé) lo habría dado en adopción en Europa”, concluyó por entonces el periodista sobre las astillas de aquella historia que de romántica tuvo poco y nada.