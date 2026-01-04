En vivo Radio La Red
Política
Cristina Fernández de Kirchner
Nicolás Maduro
Política

Cristina Kirchner cuestionó la detención de Nicolás Maduro y habló de una violación a la soberanía venezolana

En su primer mensaje tras la internación, la expresidenta cuestionó la intervención de Estados Unidos y se refirió al operativo en Caracas.

Tras recibir el alta médica luego de permanecer dos semanas internada en el Sanatorio Otamendi, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente con un mensaje en redes sociales en el que se refirió a la intervención armada de Estados Unidos en Venezuela y a la posterior detención de Nicolás Maduro y de su esposa.

En una publicación realizada este domingo en su cuenta de X, la exmandataria señaló que la administración del presidente estadounidense Donald Trump “volvió a cruzar un límite”, en referencia a los hechos ocurridos en el país caribeño.

Se trató de su primer mensaje público luego de haber sido sometida a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. En ese contexto, Fernández de Kirchner sostuvo que, independientemente de las posiciones que se tengan respecto del gobierno venezolano, existen aspectos de la situación que no pueden ser ignorados.

cfkk

En su mensaje, afirmó que el objetivo declarado por el gobierno de Estados Unidos al ejecutar la denominada “Operación Resolución Absoluta” no sería, según su visión, la restauración democrática ni el combate al narcotráfico, sino el control de recursos estratégicos, en particular las reservas de petróleo del país sudamericano.

Las declaraciones se suman a una serie de reacciones internacionales y regionales que se produjeron en las últimas horas tras la detención de Maduro y el operativo llevado adelante por Estados Unidos en Venezuela.

El mensaje completo de Cristina Kirchner

"Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir".

"En el pasado, la aplicación de la política del Gran Garrote (Big Stick) del corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, especialmente en América Latina, justificando intervenciones militares directas o apoyos desembozados, a través de sus agencias de seguridad, a golpes de estado y la consecuente instalación de dictaduras militares sangrientas, lejos de favorecer a EEUU generó en la región un sentimiento adverso hacia ese país."

"No solo eso, sino que en muchos casos generó atraso económico y social en los países afectados. Hoy la violación a la Carta de Naciones Unidas (ONU), del Derecho Internacional y del más elemental sentido común, frente al hecho objetivo de la absoluta ilegalidad e ilegitimidad del secuestro (literal) de un presidente y su esposa en su propio país, en un operativo que además produjo la muerte de numerosas personas, genera un escenario de alta inestabilidad en el país agredido y peligroso antecedente en materia geopolítica, que habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles."

"Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como “Operación Resolución Absoluta”, no es “restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela”, ni “la lucha contra el narcotráfico”, sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta."

