Denunciaron penalmente a Diego Brancatelli por presunta violación a la Ley Electoral: los polémicos dichos

Y, advirtió que la ley señala que quien "indujere a otro a votar de determinada forma o abstenerse a hacerlo será reprimido con prisión de un mes a tres años, porque pueden ser considerados nulos los votos que tengan un escrito o leyenda".

"Esperemos que la justicia actúe de acorde a esto y defendamos la democracia", reclamó el letrado en distintos medios de prensa esta tarde.

Pedro Rosemblat, como Diego Brancatelli

En paralelo, Pedro Rosemblat realizó una broma similar a la de Diego Brancatelli en su streaming de Gelatina.

El periodista ironizó sobre el proceso de votación y sugirió, entre risas, una acción provocadora en caso de no encontrar a un candidato en la boleta. Hacía referencia a la confusión generada por la candidatura de Diego Santilli, que reemplazó a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza, impidiendo reimprimir las boletas con su imagen.

“Para que no haya ningún tipo de dudas, si tu candidato no está en la boleta salís y decís de manera fuerte y clara ‘falta Santilli en la boleta y yo lo quiero votar’", comentó el novio de Lali Espósito.

Y sumó, mientras sus compañeros reían a carcajadas: "De esa manera le facilitás el trabajo a los presidentes de mesa. Llegás, gritás ‘voto a Santilli’ y ya está, como en la década del 20, la década infame”.