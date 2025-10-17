A24.com

Denunciaron penalmente a Diego Brancatelli por presunta violación a la Ley Electoral: los polémicos dichos

El abogado Leonardo Sigal presentó una denuncia penal contra Diego Brancatelli por comentarios públicos que podrían violar la Ley Electoral.

17 oct 2025, 20:28
Denunciaron penalmente a Diego Brancatelli por presunta violación a la Ley Electoral: los polémicos dichos

Denunciaron penalmente a Diego Brancatelli por presunta violación a la Ley Electoral: los polémicos dichos

Diego Brancatelli fue denunciado penalmente por Leonardo Sigal luego de ser acusado de violación a Ley Electoral por las ironías que lanzó en torno a la postulación de Diego Santilli como primer candidato en la boleta de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, donde sigue impreso el nombre de José Luis Espert.

La denuncia se produce en un contexto donde los actores políticos y mediáticos comienzan a moverse estratégicamente de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, buscando posicionar candidatos, reforzar mensajes y captar la atención del electorado.

"Si vas a votar a la Libertad Avanza, tachas a Espert y escribís Santilli grande arriba, y entregás la boleta así. Espert no va; pone 'no', si querés, o no va, y ahí entregás", expresó Brancatelli en el programa de C5N. En caso de que el votante llevara a cabo esta acción automáticamente el voto quedaría anulado.

Y, como esa situación puede ser interpretada como un delito, el abogado directamente presentó una denuncia ante la justicia federal de La Plata. "Por sus declaraciones que llaman a tachar las boletas electorales a Espert y poner a Santilli".

Y, advirtió que la ley señala que quien "indujere a otro a votar de determinada forma o abstenerse a hacerlo será reprimido con prisión de un mes a tres años, porque pueden ser considerados nulos los votos que tengan un escrito o leyenda".

"Esperemos que la justicia actúe de acorde a esto y defendamos la democracia", reclamó el letrado en distintos medios de prensa esta tarde.

Pedro Rosemblat, como Diego Brancatelli

En paralelo, Pedro Rosemblat realizó una broma similar a la de Diego Brancatelli en su streaming de Gelatina.

El periodista ironizó sobre el proceso de votación y sugirió, entre risas, una acción provocadora en caso de no encontrar a un candidato en la boleta. Hacía referencia a la confusión generada por la candidatura de Diego Santilli, que reemplazó a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza, impidiendo reimprimir las boletas con su imagen.

“Para que no haya ningún tipo de dudas, si tu candidato no está en la boleta salís y decís de manera fuerte y clara ‘falta Santilli en la boleta y yo lo quiero votar’", comentó el novio de Lali Espósito.

Y sumó, mientras sus compañeros reían a carcajadas: "De esa manera le facilitás el trabajo a los presidentes de mesa. Llegás, gritás ‘voto a Santilli’ y ya está, como en la década del 20, la década infame”.

