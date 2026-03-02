El crudo relato de Daniela de Lucía sobre cómo se enteró de la muerte de su papá en Gran Hermano

Embed

Y comentó sobre la particular situación que le tocó vivir: "Creo que cuando la vida te golpea duro de haber tenido la peor de las noticias que nadie quería escuchar. Esa noticia en la cual te llaman y decís: 'ya sé que algo malo pasó'. Ese momento que nunca me lo voy a olvidar. Por supuesto decido irme y cuando me levanto al otro día es como que me faltaba todo, mi papá y me faltaba esto, que era un proyecto que la previa es un montón. Son muchos meses de ilusión y la intensidad que se vive acá: en 15 minutos te pasa de todo y todo cambia".

"Dije vuelvo a jugar más que nunca, así que acá estoy y sé que mi papá así lo hubiera querido, sé que él hubiera estado de acuerdo y lo siento más cerca que antes", remarcó con emoción Daniela de Lucía.

Y sobre la salud de papá, dio detalles de lo mal que se encontraba en el último tiempo: "No sé si alguna vez les pasó de tener un familiar que no está bien y que no es lo mismo, como que se perdió y ya no estaba ahí. Eso es lo que me pasaba con mi papá y me dolía muchísimo cada vez que lo veía. Y ahora siento que está acá, conmigo".

"Siento que lo traje acá y me acompaña. Estoy feliz con eso, con esa tranquilidad y certeza, pero por supuesto extrañando lo físico", concluyó convencida de su decisión de regresar al reality.

Con una segunda oportunidad en el juego, queda la incógnita si volverá con sed de revancha o apostará a una estrategia renovada tras unos días en el exterior.

"Nadie quiere recibir esta noticia pero cuando la recibí me sentí muy bien acompañada por todos ustedes. Agradezco estar acá de vuelta y no cambiaría nada", dijo Daniela al volver a encontrarse con el resto de los participantes en plena gala y ser recibida también por el conductor Santiago del Moro.