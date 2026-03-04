A24.com

POLÉMICA

Escándalo en Gran Hermano por un celular dentro de la casa: el video viral que desató las sospechas

Un video viral generó dudas entre los seguidores del reality al mostrar un objeto que parecería ser un celular dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

4 mar 2026, 19:24
Gran Hermano Generación Dorada vuelve a quedar en el centro de la polémica por un detalle que no pasó desapercibido entre los fanáticos más atentos del reality de Telefe. En las últimas horas comenzó a circular en TikTok un video que despertó sospechas sobre un posible incumplimiento de una de las reglas más estrictas del programa.

El reglamento de Gran Hermano, aplicado a nivel mundial, prohíbe terminantemente a los participantes el uso de celulares, internet, redes sociales o cualquier tipo de dispositivo de comunicación externa. La norma busca garantizar el aislamiento total de los jugadores del mundo exterior, y su incumplimiento puede derivar en sanciones severas o incluso en la expulsión inmediata.

Sin embargo, un usuario de TikTok publicó un clip en el que asegura haber detectado un detalle llamativo dentro de la casa. En las imágenes se puede ver al novio de Lizardo Ponce, Franco Poggio, conversando en el patio con Yanina Zilli. Mientras ambos dialogan, detrás de lo que parecería ser uno de los sillones se distingue un objeto con la pantalla encendida que, según algunos usuarios, tendría la apariencia de un celular.

El fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales y generó todo tipo de especulaciones entre los seguidores del reality. “Es cualquiera este Gran Hermano”, escribió uno de los usuarios en la publicación que comenzó a circular. “Se parece a una tablet y si llega a ser…”, comentó otro. Mientras tanto, algunos intentaron bajar la polémica: “Están viendo fantasmas donde no los hay, es la línea de luz del piso”.

Por el momento, desde la producción del programa no hubo aclaraciones sobre el objeto que aparece en el video. Mientras tanto, el debate sigue creciendo entre los fanáticos, que analizan cada detalle de las cámaras de la casa más famosa del país.

Cómo fue el cruce entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento

La tranquilidad volvió a durar poco en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En las últimas horas, Andrea del Boca tomó la palabra en el dormitorio y, sin intermediarios, eligió dirigirse a cámara para compartir su lectura del presente del juego. El mensaje no fue ingenuo: habló sabiendo que del otro lado hay una audiencia que analiza cada gesto.

La actriz hizo un repaso filoso de la convivencia tras el tenso cruce en vivo por la compra semanal. Según su mirada, aquel episodio marcó un antes y un después en varios vínculos. Señaló actitudes que —cree— cambiaron a partir de esa gala y dejó entrever que ciertas estrategias empezaron a quedar más expuestas.

En ese contexto mencionó a Yanina Zilli, sugiriendo que su postura habría variado luego de advertir que su intervención en el vivo no tuvo el efecto esperado. Pero el punto más sensible de su descargo fue su relación con Brian Sarmiento, hoy atravesada por una distancia evidente.

“Brian es un poco más difícil… no volvió a ser como era al principio”, sostuvo, dando a entender que la conexión inicial se fue erosionando. Andrea aseguró que buscó instancias de diálogo para recomponer el vínculo, aunque un planteo reciente del exfutbolista terminó por tensar todavía más el clima.

El detonante fue la intención de Brian de liderar la próxima compra del supermercado y destinar una suma considerable a asado. Para ella, esa decisión no solo reabre una discusión ya saldada, sino que funciona como un gesto desafiante hacia el resto del grupo: “Es seguir redoblando la apuesta de algo que ya hablamos, flaco. Ya te demostraron que la comida alcanzaba y que todo el mundo estaba feliz”.

La crítica no quedó ahí. Andrea fue más allá y cuestionó lo que interpreta como una actitud obstinada: “Es como el niño caprichoso que tiene que hacerse lo que él quiere, el niño machista… Estamos grandes”. La definición profundizó la grieta interna y dejó en claro que el conflicto está lejos de cerrarse.

Uno empieza a perder la noción del tiempo. Sabemos que lo que transcurre en el vivo, se ve”, reflexionó acerca del impacto emocional del encierro y cómo altera percepciones y reacciones:

Con este descargo, la actriz expuso su postura sin rodeos y volvió a poner en el centro la disputa por los espacios de poder dentro de la casa. La cocina, símbolo de organización y liderazgo, sigue siendo el escenario donde se juega mucho más que un menú semanal.

