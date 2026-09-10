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Un hombre asesinó al novio de su ex de una puñalada en el cuello: el escalofriante plan

Julio Alejandro Palavecino murió tras ser atacado dentro de una vivienda de Luis Guillón. El sospechoso habría permanecido escondido en el lugar hasta que llegó la víctima.

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Un hombre asesinó al novio de su ex de una puñalada en el cuello. (Foto: Policía)

Un hombre asesinó al novio de su ex de una puñalada en el cuello. (Foto: Policía)

Un hombre de alrededor de 40 años fue asesinado dentro de una casa de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, y por el crimen apuntan contra el ex de su pareja. Según la reconstrucción preliminar, habría permanecido escondido en la vivienda esperando su llegada.

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Uno de los delincuentes le disparó desde atrás cuando intentaba escapar. (Foto: captura)

La víctima fue identificada como Julio Alejandro Palavecino. Durante el ataque sufrió una grave herida en el cuello y murió poco después. La Justicia intenta establecer el móvil del crimen y reconstruir qué ocurrió dentro de la propiedad.

El hecho tuvo lugar el martes en una vivienda ubicada sobre Emilio Cardeza al 2000, a pocos metros del Camino de Cintura. Palavecino llegó hasta el lugar en moto y, casi al mismo tiempo, su pareja, identificada como Ayelén, arribó en colectivo junto a sus hijas.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios locales, Palavecino ingresó a una de las habitaciones y allí habría sido sorprendido por el ex de su pareja, quien ya se encontraba dentro de la casa. Los dos hombres comenzaron a forcejear y, en medio del enfrentamiento, Palavecino sufrió una grave lesión en la zona del cuello y la herida resultó fatal porque murió poco después.

Julio Alejandro Palavecino murió tras ser atacado dentro de una vivienda de Luis Guillón. (Foto: gentileza Diario Sur)

Julio Alejandro Palavecino murió tras ser atacado dentro de una vivienda de Luis Guillón. (Foto: gentileza Diario Sur)

Tras el crimen, el acusado escapó de la vivienda y permaneció prófugo durante varias horas, mientras la Policía desplegaba un operativo para localizarlo. En paralelo, peritos de la Policía Científica trabajaron dentro de la propiedad para recolectar evidencias y reconstruir la secuencia del ataque.

El acusado por el crimen de Luis Guillón habría sido detenido en Avellaneda

Según informó El Diario Sur, el principal sospechoso fue detenido durante la noche del martes en Avellaneda, luego de permanecer varias horas prófugo.

Uno de los elementos que ahora analiza la Justicia es la posible existencia de una medida perimetral contra el acusado. El dato fue aportado por testigos, aunque todavía debe ser corroborado judicialmente.

Julio Alejandro Palavecino. (Foto: gentileza Diario Sur)

Julio Alejandro Palavecino. (Foto: gentileza Diario Sur)

Palavecino era conocido en la zona debido a que trabajaba como parrillero en el buffet del Monte Grande Rugby Club. Había dejado esa actividad durante un tiempo, pero posteriormente regresó y trabajaba allí principalmente los sábados.

La investigación continúa para determinar cómo ingresó el acusado a la vivienda, cuánto tiempo permaneció escondido en el lugar y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el ataque mortal.

En pocas palabras

  • Crimen en Luis Guillón: Hallaron asesinado a Julio Alejandro Palavecino en una vivienda.
  • Sospechoso detenido: El ex de la pareja de la víctima, quien habría estado escondido, fue apresado en Avellaneda.
  • Investigación en curso: Se analiza cómo el acusado ingresó y permaneció en la casa antes del ataque fatal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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