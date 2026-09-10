Un hombre asesinó al novio de su ex de una puñalada en el cuello: el escalofriante plan

Julio Alejandro Palavecino murió tras ser atacado dentro de una vivienda de Luis Guillón. (Foto: gentileza Diario Sur)

Tras el crimen, el acusado escapó de la vivienda y permaneció prófugo durante varias horas, mientras la Policía desplegaba un operativo para localizarlo. En paralelo, peritos de la Policía Científica trabajaron dentro de la propiedad para recolectar evidencias y reconstruir la secuencia del ataque.

El acusado por el crimen de Luis Guillón habría sido detenido en Avellaneda

Según informó El Diario Sur, el principal sospechoso fue detenido durante la noche del martes en Avellaneda, luego de permanecer varias horas prófugo.

Uno de los elementos que ahora analiza la Justicia es la posible existencia de una medida perimetral contra el acusado. El dato fue aportado por testigos, aunque todavía debe ser corroborado judicialmente.

Julio Alejandro Palavecino. (Foto: gentileza Diario Sur)

Palavecino era conocido en la zona debido a que trabajaba como parrillero en el buffet del Monte Grande Rugby Club. Había dejado esa actividad durante un tiempo, pero posteriormente regresó y trabajaba allí principalmente los sábados.

La investigación continúa para determinar cómo ingresó el acusado a la vivienda, cuánto tiempo permaneció escondido en el lugar y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el ataque mortal.