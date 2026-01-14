En vivo Radio La Red
Alerta por invasión de polillas negras: qué cuidados recomiendan los especialistas

La reciente aparición masiva de polillas negras Hylesia nigricans en Tigre, Escobar y Pilar provocó un aumento de consultas médicas por erupciones cutáneas.

La invasión de polillas negras (Hylesia nigricans) mantiene en alerta a vecinos de Tigre, Escobar y Pilar, donde en los últimos días se registró un incremento de consultas médicas por brotes en la piel, sobre todo en niños y personas con antecedentes de alergias o piel sensible.

Según profesionales de la salud, esta especie no pica ni muerde, pero sus pelos microscópicos urticantes pueden provocar dermatitis de contacto. El contacto con estos restos, que pueden quedar en ropa, sábanas o superficies del hogar, genera picazón intensa, enrojecimiento, ronchas y ardor, síntomas que a veces aparecen horas después y pueden durar hasta dos semanas. Por eso, los especialistas recomiendan evitar tocar al insecto, incluso cuando está muerto, y extremar la limpieza de las zonas donde pudo estar.

Invasión de polillas negras: qué recomiendan los especialistas

Hylesia nigricans

Ante la aparición de lesiones en la piel, los médicos aconsejan lavar la zona afectada con agua fría y jabón neutro, no rascarse y no aplicar alcohol ni remedios caseros, que podrían empeorar la irritación.

Si los síntomas persisten o se agravan, se debe consultar a un profesional de la salud para recibir tratamiento adecuado.

Los expertos señalaron que este tipo de episodios se intensifica durante el verano, cuando las altas temperaturas y la humedad favorecen la presencia de la especie. Además, las polillas son atraídas por la luz artificial, por lo que recomiendan reducir la iluminación exterior durante la noche y evitar dejar ropa al aire libre.

Se hizo especial hincapié en los niños, que suelen tener mayor contacto con superficies donde pueden permanecer los pelos urticantes. En casos graves, como inflamación intensa o dificultad para respirar, se debe acudir de inmediato a un centro de salud.

Aunque se trata de un fenómeno estacional frecuente en zonas con vegetación, los especialistas subrayan que la prevención y la información son clave para reducir riesgos y mantener la tranquilidad de la comunidad.

