Actualidad
Vacunación
Neuquén
POLÉMICA EN REDES

"Los therians...": la llamativa campaña de vacunación que lanzó el Ministerio de Salud de una provincia

La publicación buscó promover la vacunación con un guiño a una tendencia viral. Hubo apoyos, ironías y fuertes cuestionamientos.

"Los therian..."

La llamativa campaña de vacunación que lanzó el Ministerio de Salud de una provincia: "Los therian..."

Una campaña oficial para promover la vacunación terminó en el centro de un intenso debate en redes sociales. El Ministerio de Salud de Neuquén lanzó un posteo institucional que apeló a una tendencia poco habitual en el ámbito sanitario: incluyó en su mensaje a los llamados “therians”, personas que se identifican espiritual o emocionalmente con animales no humanos.

La publicación fue difundida en Facebook, Instagram y otros canales oficiales, y rápidamente se volvió viral. En pocas horas acumuló cientos de comentarios y fue compartida por usuarios que oscilaron entre el apoyo, el humor y la crítica.

“Ahora que todo el mundo está hablando de esto, desde el Ministerio no nos queríamos quedar afuera de lo verdaderamente importante”, comienza el texto, con un tono irónico y adaptado al lenguaje de redes sociales. Luego, el eje central se enfoca en la importancia de completar el calendario de vacunación y remarca que inmunizarse “sigue siendo tendencia”.

neuquen

El guiño que desató la polémica

La imagen que acompaña la campaña fue el punto más comentado. En letras destacadas se lee: “Los Therians ¡También se vacunan!”, junto a ilustraciones que representan a personas con vestimentas o conductas asociadas a animales, en alusión a esta identidad alternativa que en los últimos tiempos ganó visibilidad en internet.

Desde la cartera sanitaria provincial recordaron en el mismo posteo que cualquier persona puede acercarse a completar las dosis correspondientes en hospitales y centros de salud de toda la provincia. “Podés completar tu calendario de vacunación en todos los Centros de salud y Hospitales de la provincia”, señala el mensaje.

Además, subrayaron que las vacunas son gratuitas, no requieren orden médica y se aplican en efectores públicos. Solo es necesario concurrir con el carnet para verificar qué dosis corresponden según la edad y el esquema vigente.

Sin embargo, más allá de la información sanitaria, el foco se trasladó rápidamente al tono elegido para la comunicación.

Reacciones divididas

La viralización fue casi inmediata. Mientras algunos usuarios celebraron la iniciativa como una estrategia creativa para captar la atención de nuevos públicos, otros la consideraron inapropiada o poco seria para un organismo oficial.

Pero no todas las reacciones fueron negativas. El humor también tuvo lugar entre las respuestas. “¿Los vacunan los médicos o los veterinarios?”, preguntó con sarcasmo una usuaria, mientras otros sumaron ironías sobre “jornadas de castración therian” o supuestos aumentos para el equipo de marketing.

