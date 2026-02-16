"Los therians...": la llamativa campaña de vacunación que lanzó el Ministerio de Salud de una provincia

Desde la cartera sanitaria provincial recordaron en el mismo posteo que cualquier persona puede acercarse a completar las dosis correspondientes en hospitales y centros de salud de toda la provincia. “Podés completar tu calendario de vacunación en todos los Centros de salud y Hospitales de la provincia”, señala el mensaje.

Además, subrayaron que las vacunas son gratuitas, no requieren orden médica y se aplican en efectores públicos. Solo es necesario concurrir con el carnet para verificar qué dosis corresponden según la edad y el esquema vigente.

Sin embargo, más allá de la información sanitaria, el foco se trasladó rápidamente al tono elegido para la comunicación.

Reacciones divididas

La viralización fue casi inmediata. Mientras algunos usuarios celebraron la iniciativa como una estrategia creativa para captar la atención de nuevos públicos, otros la consideraron inapropiada o poco seria para un organismo oficial.

Pero no todas las reacciones fueron negativas. El humor también tuvo lugar entre las respuestas. “¿Los vacunan los médicos o los veterinarios?”, preguntó con sarcasmo una usuaria, mientras otros sumaron ironías sobre “jornadas de castración therian” o supuestos aumentos para el equipo de marketing.