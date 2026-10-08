Conoció un hombre por una app de citas y denunció que fue víctima de un "viudo negro"

Poco después, el dueño de casa comenzó a sentirse mal y terminó perdiendo el conocimiento. Cuando despertó, advirtió que algunas de sus pertenencias ya no estaban.

Qué elementos denunció como robados

Entre los objetos faltantes, la víctima mencionó un teléfono celular Samsung A21, $20.000, prendas de ropa interior y un proyector.

También descubrió que ya no podía acceder a sus billeteras virtuales, a su correo electrónico ni a su cuenta de WhatsApp. De esta manera, además del robo de objetos y dinero, el denunciante aseguró que el sospechoso habría tomado control de distintas cuentas personales.

Qué investigan sobre el desvanecimiento

Por el momento, los investigadores no pudieron establecer qué provocó que el hombre perdiera el conocimiento. Una de las posibilidades que se analiza es que haya sido sedado, aunque tampoco se descarta que la situación haya tenido otra causa.

“Todavía no tenemos en claro si lo durmió o si tomaron demasiado y se durmió”, señaló un investigador.

La pesquisa también contempla la posibilidad de que ambos hayan consumido alcohol en exceso durante el encuentro. Hasta ahora, no se informó si se realizaron peritajes toxicológicos para determinar qué produjo el desvanecimiento.

La descripción del sospechoso

El denunciante describió al presunto autor como un hombre robusto, de tez trigueña y de aproximadamente 1,76 metros de altura. Según su relato, vestía de negro, tenía un piercing de argolla en la nariz y hablaba con tonada correntina.

La investigación continúa para determinar su identidad, establecer qué ocurrió durante el encuentro y recuperar los elementos denunciados como robados.