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Conoció un hombre por una app de citas y denunció que fue víctima de un "viudo negro"

El hombre había recibido en su casa a una persona que conoció horas antes por internet. Después del encuentro perdió el conocimiento y descubrió que le faltaban objetos personales y que alguien había ingresado a sus cuentas digitales.

Denunció que conoció a un hombre por una app de citas

Denunció que conoció a un hombre por una app de citas, se desvaneció y fue víctima de un robo. (Foto: archivo)
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El episodio ocurrió en un domicilio ubicado sobre la avenida La Plata al 1600, en las inmediaciones del canal Maldonado. La investigación quedó a cargo de la Comisaría Quinta.

Cómo fue el encuentro

De acuerdo con la denuncia, el hombre había comenzado a conversar horas antes con un usuario de una aplicación de citas orientada principalmente a la comunidad LGBTQ+. Después del intercambio virtual, el sospechoso se presentó en su vivienda.

La zona donde ocurrieron los hechos denunciados por la mujer. (Foto: archivo).

La zona donde ocurrieron los hechos denunciados por la mujer. (Foto: archivo).

El visitante tendría entre 30 y 40 años. Ambos compartieron mates y, según la información obtenida por La Nueva, en determinado momento el hombre le rozó el rostro.

Poco después, el dueño de casa comenzó a sentirse mal y terminó perdiendo el conocimiento. Cuando despertó, advirtió que algunas de sus pertenencias ya no estaban.

Qué elementos denunció como robados

Entre los objetos faltantes, la víctima mencionó un teléfono celular Samsung A21, $20.000, prendas de ropa interior y un proyector.

También descubrió que ya no podía acceder a sus billeteras virtuales, a su correo electrónico ni a su cuenta de WhatsApp. De esta manera, además del robo de objetos y dinero, el denunciante aseguró que el sospechoso habría tomado control de distintas cuentas personales.

Qué investigan sobre el desvanecimiento

Por el momento, los investigadores no pudieron establecer qué provocó que el hombre perdiera el conocimiento. Una de las posibilidades que se analiza es que haya sido sedado, aunque tampoco se descarta que la situación haya tenido otra causa.

“Todavía no tenemos en claro si lo durmió o si tomaron demasiado y se durmió”, señaló un investigador.

La pesquisa también contempla la posibilidad de que ambos hayan consumido alcohol en exceso durante el encuentro. Hasta ahora, no se informó si se realizaron peritajes toxicológicos para determinar qué produjo el desvanecimiento.

La descripción del sospechoso

El denunciante describió al presunto autor como un hombre robusto, de tez trigueña y de aproximadamente 1,76 metros de altura. Según su relato, vestía de negro, tenía un piercing de argolla en la nariz y hablaba con tonada correntina.

La investigación continúa para determinar su identidad, establecer qué ocurrió durante el encuentro y recuperar los elementos denunciados como robados.

En pocas palabras

  • Robo en Bahía Blanca: Hombre denunció un presunto robo tras conocer a alguien por una app de citas.
  • Pérdida de conocimiento: La víctima fue encontrada inconsciente y descubrió el faltante de objetos y acceso a cuentas digitales.
  • Investigación en curso: Se analiza si fue sedado o si hubo consumo excesivo de alcohol; se busca al sospechoso.
Resumen generado por Thinkindot AI
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