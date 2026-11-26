En medio del asalto, los atacantes efectuaron varios disparos y escaparon con teléfonos celulares y dinero en efectivo. Jonathan no era quien iba a comprar el celular: solamente había ido a acompañar a su amigo.

El crimen ocurrió en la localidad bonaerense de Ciudad Evita. (Foto: Sin Filtro)

El desesperado traslado al hospital y la muerte de Jonathan Cardozo

Tras resultar gravemente herido, el joven fue trasladado de urgencia por sus amigos al Hospital Alberto Balestrini, ubicado a pocas cuadras del lugar del ataque. Cardozo ingresó consciente y lúcido a la guardia, donde los profesionales constataron que presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen.

Si bien en un primer momento su estado era estable, la gravedad de las lesiones obligó a los médicos a someterlo a una intervención quirúrgica. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, el joven murió durante la noche del miércoles.

Crimen en Ciudad Evita: buscan a los delincuentes

La investigación quedó a cargo del fiscal de Homicidios Adrián Arribas, del Departamento Judicial de La Matanza. Los investigadores buscan reconstruir cómo se organizó la operación a través de Facebook, identificar a los responsables del robo y determinar quién efectuó el disparo mortal.

En paralelo, las autoridades preparan un operativo en la zona para dar con los sospechosos. Hasta el momento, no hay detenidos por el asesinato de Jonathan Cardozo.

Según trascendió, al menos cinco delincuentes participaron del ataque. Los investigadores, por lo pronto, cuentan con el nombre de usuario de quien realizó la publicación en Facebook Marketplace.